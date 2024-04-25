「賴皮寮」只有17萬？王鴻薇打臉賴清德揭穿2大謊言：失信於民
準總統、民進黨主席賴清德昨日在民進黨中執會中透露，萬里老家經過新北市政府鑑價、僅是價值17萬的房屋，所以「價值太低、無人可以承作。」國民黨立委王鴻薇指出，這荒謬的謊言說出口，網路上罵聲不斷，更有不少人願意出20萬來買賴皮寮，就看賴清德敢不敢賣？賴皮寮公益信託從選前騙到選後，賴清德你不累嗎？
政治中心/綜合報導
王鴻薇揭露賴清德的兩大謊言，謊言一， 賴清德稱新北市鑑定賴皮寮17萬，其實這是新北市要課徵房屋稅的評定房屋現值，根本不代表市價。 賴清德混淆視聽、故意低報價值，為的是轉移賴皮寮因為是違建才不能公益信託的真正原因 。眾所皆知，房屋税房屋評定現值和市價的差距極大，賴清德做過兩任台南市長不可能不清楚。準總統賴清德卻用這樣的數字來欺騙社會誤導民眾，公然的賴皮，是怕人不知道它是違建嗎?
王鴻薇說，賴清德對外聲稱的「新北市政府鑑價」是將大約是市價17%來作為違建房屋價值，賴清德就是在誤導民眾。
謊言二，賴清德選前聲淚俱下，說要把「賴皮寮」公益信託變成「礦工生活紀念館」，話說得天花亂墜， 還出動一堆律師召開記者會， 搞得煞有介事，他當時就斷言賴清德賴皮寮因為是違建，根本不能公益信託，所以賴清德選前拿不出公益信託的合約。 果不其然直到今天為止賴清德都要就任了，卻發現甚麼都沒動，藉口卻是越來越多，一個準總統還沒上任就失信於民，用這種低端謊言來唬弄人民，他看什麼「礦工生活紀念館」也不用了，直接改成「賴清德賴皮紀念館」。