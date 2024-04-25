準經長談核電廠延役！綠營反核立場轉彎？核安會主委：沒接到指示
準經濟部長郭智輝日前受訪時，對核電廠是否延役時提到，核電廠若需要延役，希望取得全民的認同；此外，外傳曾接獲準總統賴清德徵詢是否要擔任閣揆的和碩董事長，也說開始願意接受核電。國民黨立委葉元之質疑，民進黨反核立場轉彎，不過核安會主委陳東陽說，最近並沒有接到高層任何指示。
記者何哲欣／台北報導
葉元之昨在質詢時說，陳東陽曾說核電廠延役社會必須要有共識，但核安會負責安全技術，所以核安會的作為對凝聚共識也有影響力，因為要不要用核電，是奠基在核電廠安不安全，如果核安會能確保核電廠是安全的，當然大家會容易產生共識。
葉元之隨後問陳東陽，這陣子地震對核電廠安全是否造成影響？陳東陽回應，0403地震發生時，核一、核二廠有燃料池的水溢出，但核三完全沒有問題，因為核三廠在恆春，震央在花蓮，南部震度特別低。
葉元之追問，核電廠當初蓋的時候有做過耐震的評估嗎?若震央在屏東，核電廠是否撐得住？對此陳東陽沒有正面回答，僅說核電廠有一定停機標準，地震大到一定程度會自動停機。
此外，核安會前幾年把負離子商品輻射超標問題講得很嚴重，說會造成血管及細胞病變，但葉元之發現，核安會近幾年每年僅抽查40件相關商品，比例實在過低。核安會主委陳東陽接受質詢時表示，會重新評估抽查市售商品輻射的比例。