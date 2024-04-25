立院接見美國僑胞團！韓國瑜「突冒1句虧立委」 台下全笑翻
立法院長韓國瑜24日在立法院接見美國僑胞團，他於致詞時表示，現在立院三黨不過半，紛紛擾擾、吵吵鬧鬧，不過卻透過攻防，感受到台灣民主一步步的進步，他也開玩笑表示「現在三黨立委看到華僑回來都笑咪咪，各位華僑離開後他們又吵成一團」，台下聽見後，立刻笑成一團。
記者王德蓉／綜合報導
韓國瑜指出，現在立法院生態跟過去不一樣，立法院是代表人民最高的國會殿堂，自己30多年前擔任立委，與現在30多年後擔任院長，他的心情也整個不一樣，以前當立委年輕氣盛，每天都磨刀霍霍，今天找國防部長、明天找外交部長、後天找經濟部長，「哇殺得不亦樂乎，自認很了不起」；而現在年紀大了，坐在主席台上看委員質詢官員，想法又不同了，「民主民主，人民做主，看到官員備詢，立委代表人民提問，這樣一問一答，沉澱出、激盪出更多人民想了解的事情，會很感動，就會深深了解到民主的可貴和了不起」。
韓國瑜表示，現在立院雖然三黨不過半，紛紛擾擾、吵吵鬧鬧，可卻透過這樣攻防，感受到台灣民主一步步的進步，他也開玩笑說「你看現在三黨立委看到華僑回來都笑咪咪，各位華僑離開後他們又吵成一團」，此話一出，台下也出現一片笑聲。
不過韓國瑜說，這是沒有問題的，大家都是就事論事，自己30多年前擔任立委時，國會經常發生衝突，出現肢體碰撞，而現在是口角上的紛紛擾擾，可見台灣民主一步步深化、越來越成熟，相信各地僑胞們看到後也應該會很感動。