經歷大地震「台灣移動了」！氣象署曬9年變化對比 眾驚：差很多
花蓮0403規模7.2大地震後，台灣至今已經歷破千個大小餘震。事實上，中央氣象署2年前曾表示，大型地震會造成明顯地表位移，同時公布2009年至2018年的「台灣移動對比圖」，發現台灣在9年間真的明顯往東邊移動，讓不少網友驚呼「離中國越來越遠了」。
記者賴禹妡／綜合報導
氣象署曾在2022年公布「2009至2018年台灣絕對速度場／相對速度場示意圖」，並表示全台有超過450個連續觀測站，可進行大地測量，建立台灣大地變形的資料庫，負責監測台灣的地表，看看每天移動了多少。
從地表來看，大型地震會造成明顯地表位移，「像是車籠埔斷層的錯動，為台灣地表帶來一道劇烈的、長達105公里的傷痕，斷層上盤的水平位移為1公尺至9公尺不等，而在大甲溪更出現地殼抬高、落差5公尺的瀑布景觀」。
氣象署指出，地震期間除了會在短短數十秒內出現「同震滑移」，地震前後斷層也會「偷偷地亂動」。當時就有不少網友被9年間的對比驚呆，直呼「離中國越來越遠了」，但是否會遠離中國？地震測報中心技士蔡旻倩身為示意圖作者，表示以相對穩定的板塊來看，菲律賓海板塊以每年7到8公分往西移動，按照如此活躍的速度，台灣其實應該會越來越接近中國邊緣。