字母哥還無法奔跑和碰撞！G3上的可能性不高 公鹿丟主場陷入險境
密爾瓦基公鹿昨天丟掉在主場進行的G2，首輪季後賽被印第安納溜馬扳成1：1平手，而更壞的消息是公鹿當家球星「字母哥」Giannis Antetokounmpo仍然還無法奔跑和碰撞，公鹿可能將必須在沒有他的情況下繼續作戰。
記者黃建霖/綜合報導
知名記者Shams Charania在此系列賽G2落幕後於節目上表示， 「我聽說Giannis Antetokounmpo至少已經開始進行一些固定跳投，但仍然沒有太多切入，沒有進行爭搶動作，沒有全力奔跑……所以我認為公鹿隊必須做好在沒有Antetokounmpo的情況下繼續比賽。」
第三戰開打前，公鹿和溜馬以 1：1 戰平，Antetokounmpo的健康狀況很可能決定他們是否能在印第安納重新掌控系列賽。不幸的是，根據最新的消息，字母哥還需要一段時間才能回歸，而且他甚至還沒有進入跑步或碰撞的訓練階段。
公鹿隊唯一的積極信號是下一場比賽至少要到周六才開打，這讓Antetokounmpo至少有整整2天的休息和恢復時間。雖然他本周不太可能參加比賽，但若公鹿在系列賽陷入危機，他最終可能還是會上場放手一搏。
如果2024年首輪失利，他們將連續第二年在首輪失利。對於一支渴望冠軍的球隊來說，這是不可接受的。
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