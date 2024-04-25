賴清德「賴皮寮」僅17萬？藍委要監察院查核 還出「這價」買老宅
準總統賴清德昨日表示，自己的勞力士錶僅10萬、萬里老家也僅17萬元，引發討論。國民黨立委羅智強、台北市議員楊植斗今（25）日到監察院檢舉賴清德財產申報不實，羅智強說，是幫民進黨立委黃捷說檢舉的，因為賴清德遭報風波後，黃捷很有勇氣第一個跳出來要賴清德踹共，請監察院查完侯友宜，也查查賴清德。
記者余祥／台北報導
羅智強說，東廠監察院查完侯友宜，要不要也查賴清？他今天是幫黃捷來檢舉，因為賴清德爆出勞力士錶的風波，黃捷很有勇氣第一個跳出來要賴清德踹共，拖了很幾天，賴清德終於出來說勞力士一隻10萬、一隻搞丟，還強調賴皮寮只有17萬，白話文解讀就是不到20萬不用申報。
羅智強質疑，10萬元是空口白話嗎？你說10萬就10萬嗎？民進黨發言人吳崢先說不是勞力士錶，後來發現紙包不住火又承認是勞力士，按照網友的估價該手錶絕對不止10萬。
羅智強表示，依據財產申報法，副總統要申報20萬元以上的珠寶等相當價值的財產，監察院可以個案查核；賴清德以為萬里老家17萬元不用申報，但不動產沒有這樣的規定，「你的賴皮寮申報了嗎？監察院要不要查查？」
羅智強先說，要出價20萬元買賴清德萬里老宅，楊植斗則願意出10倍價格、170萬元購買，楊還說，羅智強的出價太不符合行情，羅則要楊不要跟他競價，楊植斗說，賴清德的老宅有24小時保全、維安人員掃落葉，17萬根本是嚴重低估房產價值，賴清德沒誠實申報財產，根本是把有誠實申報的民代當白癡。