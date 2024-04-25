好姊妹何佩珊接勞動部長！許銘春：對她有信心　缺工、勞保待解

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立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請邀請勞動部長許銘春、法務部、原住民族委員會、內政部、衛生福利部就「就業服務法上路逾30年，針對就業促進、歧視禁止、外國勞動力權益保障等面向進行全面檢視」進行專題報告。
許銘春會前受訪表示，這幾年勞動部很多的法案，包括派遣權益的《勞基法》、《中高齡者及高齡者就業促進法》，還有倡議16年的《勞工職業災害保險及保護法》，以及《最低工資法》在立法過程、能夠上路、行政院與立法院的討論當中，何佩珊都有參與其中，協助朝野立委了解法案的核心價值，讓整個法案能夠順利通過；其餘疫情期間紓困補貼、每年最低工資的調整、勞保撥補等，在行政院討論時，她也都在場，且會協助向外界說明，相信她對勞動政策不陌生，從過去背景跟這幾年擔任行政院副秘書長等經驗，「我覺得應該可以無縫接軌啦」。
媒體詢問，勞團批評何佩珊助《勞基法》修惡、一例一休都站在資方立場，背叛勞工，卻來當勞動部長。
許銘春回應，她與何佩珊從不認識、變成好同事、再變成好姊妹，對她的觀察與這幾年互動，認為她對勞工疼惜、支持勞工權益，都是為勞方的權益在考量，希望大家給她機會、看看她的表現，「我對她有信心」。
對於何佩珊擔任勞動部長未來的挑戰？許銘春指出，勞動環境的變遷，包括高齡化、少子化所造成的缺工，甚至社會保險的問題，都是未來的何部長要去面對的課題，雖然不容易，但相信她會依據過去經驗和智慧，處理這些困難的課題，但她也強調，這些議題不能只靠一個部長或一個部會，而是要社會大眾、大家團結一致，共同集思廣益，看怎麼解決這些困境。
許明春也喊話，自己能做那麼久，是因為有大家支持，希望520之後，大家能成為何部長的後盾，讓她為勞方、勞工站出立場，與資方對話，來保障勞工的權益。