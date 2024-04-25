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林襄暴瘦PO比基尼照！「雙峰完全沒縮水跡象」被狠酸　本人回應了

▲林襄暴瘦穿比基尼，雙峰看似完全沒縮水，本人回應。（圖／記者朱永強攝影）
▲林襄暴瘦穿比基尼，雙峰看似完全沒縮水，本人回應。（圖／記者朱永強攝影）

記者楊穎軒／綜合報導

啦啦隊尤物林襄從樂天女孩跳槽小龍女後，工作邀約接踵而至，身高160公分的她，忙到體重只剩下39.4公斤，應援時肋骨明顯凸出，嚇到不少人，她昨（24）日久違在粉專分享比基尼照，雖然體態清瘦，E罩杯上圍依然豐滿，再度被質疑是假體，對此，林襄本人承認，胸部確實縮水不少

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▲▼林襄（上圖左）轉新球團後人氣不墜，上圖右為台北市長蔣萬安。（圖／蔣萬安、林襄臉書）
▲▼林襄（上圖左）轉新球團後人氣依舊不墜，上圖右為台北市長蔣萬安。（圖／蔣萬安、林襄臉書）
林襄上傳在日月潭知名五星級飯店拍的照片，她穿一件鵝黃色繞頸綁帶泳衣Bra，搭配水藍色丹寧寬褲，於游泳池畔擺拍，雙臂細長、水蛇腰傲人，整個人身形激瘦，不過32E雙峰看似沒有「消風」，自拍時胸型飽滿、事業線深邃，相當傲人，吸引7.7萬人按讚。

▲▼林襄穿比基尼，身材瘦歸瘦，上圍依舊傲人。（圖／林襄IG）
▲▼林襄穿比基尼，身材瘦歸瘦，上圍依舊傲人。（圖／林襄IG）
▲林襄穿比基尼，上圍依舊傲人。（圖／林襄IG）
▲▼林襄穿比基尼，身材瘦歸瘦，上圍依舊傲人。（圖／林襄IG）
一名網友看到相片，忍不住留言：「善心網友們可否舉例，全台灣還有哪位妹，可以瘦到前胸貼後背，上圍依然雄偉豐滿的...以為大家三歲小孩，叫別的女生來摸看看，大家就會買單相信是真奶，這是什麼邏輯！」林襄看到後親自回覆：「很多ㄋㄟ！」意指罩杯減少許多。

▲林襄回應網友質疑。（圖／林襄IG）
▲林襄回應網友質疑。（圖／林襄IG）
林襄上個月到高雄出席表演活動，受訪時透露，量體重發現自己掉到39.4公斤，當下也很詫異，「我有點懷疑（體重計）壞掉，因為我每天都在狂吃、增肥」，坦言招牌美胸稍微縮水，接著強調目前身體狀況很健康、氣色不錯，在台上賣力勁歌熱舞，體力都OK，要粉絲不用太擔心。

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