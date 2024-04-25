Meta財測失色！台股早盤跌逾240點 逆勢抗跌有機器人和營建股
美國股市昨（24）日漲多於跌，但美國社群網站龍頭臉書母公司Meta公布財報，雖然第一季業績高於預期，但第二季展望黯淡，使Meta盤後股價重挫16%。而台股歷經昨日大漲532點後，今（25）日又出現回落，早盤一度跌240點，下殺來到19890點，2萬大關又收守，但盤面仍有逆勢抗跌股，像是機器人、營建與旅遊概念股都表現亮眼。
記者許家禎／台北報導
Meta第一季營收來到364.6億美元，年增27%，優於市場預估的361.6億美元。單季淨利自去年同期的57.1億美元或每股2.20美元倍增，來到123.7億美元或每股4.71美元。展望第二季，估營收365億到390億美元，中間值為377.5億美元，年增18%，但數字低於市場預估的383億美元。
消息一出，Meta盤後股價大跌16%，拖累美股盤前期指今（25）日走跌，連帶也影響到台北股市開盤情形，台股開低走低，早盤失守2萬點關卡，早盤一度跌240多點，來到19890點。權值王台積電盤中跌幅擴大，早盤跌17元，來到766元，跌幅2%。聯發科、鴻海、聯電、緯創、英業達、廣達、技嘉、華碩、宏碁也跌1到3%。
但盤面也有逆勢抗跌股，像是機器人概念股的三聯、所羅門早盤漲停，新漢漲逾5%，義隆與德律漲逾2%。營建股不遑多讓，國建、皇鼎、國產、中工、上曜漲5%，三發地產、華固、冠德、遠雄漲3到4%多。另外，觀光股反彈，如亞都、燦星旅漲7到8%，五福、富野、老爺知漲4%以上，夏都、鳳凰、華園、寒舍、雲品、晶華漲1到3%。