蔡依林恩師遭控性騷「碰模特兒私處」稱有證據 張勝豐火大反擊了
知名舞蹈老師張勝豐，過去曾為蔡依林、王心凌等大咖編舞，2022年他陷入人生低潮，「已經被傷到生無可戀了，我決定要走了，要離開這個傷心的人世間」，所幸張勝豐最後並沒有想不開，還被目擊在餐廳端盤子，體驗各種基層行業的工作。然而近日張勝豐卻被爆料以拍攝之名，藉機觸摸模特兒私密部位，他得知後怒批「想紅想瘋了嗎？叫他（爆料者）出來面對面講清楚！」
記者薛羽彤／綜合報導
據《CTWANT》報導，有名網友在IG限時動態表示，「抱歉我不忍了，我的個性沒辦法忽視這件事，即便我不是受害當事人，也絕不允許同行敗壞攝影風氣」，該網友直接點名「前蔡依林舞蹈老師張勝豐」，指控他IG攝影作品和Line皆化名，以拍攝的名義，沒經過模特兒允許，觸碰對方下體，共有3位受害者。
該網友表示，他的同事親眼目睹這一切，還說手上握有證據，並呼籲看到這則動態的民眾廣傳，避免下一位受害者，同時他也終於理解為什麼有些人在名人威權下不敢發聲。據《三立新聞網》報導，張勝豐得知後不滿反擊，「想紅想瘋了嗎？想借機炒作炒知名度嗎？請問指控人是哪位？他無憑無據的隨便出口傷人！叫他出來面對面講清楚。」此外，對於生活周遭發生的事，他心有戚戚焉的說：「那些故意找麻煩造謠的小人，相信上天有眼，一定會給他們最極致的懲罰和報應。」
※【NOWnews 今日新聞
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