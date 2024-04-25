巨人20億賽揚強投Blake Snell怎麼了？防禦率破11、還進傷兵名單

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「顯然，我很失望。這週我的投球感覺非常好，即使是在牛棚裡也是如此，當時我心想，我感覺真的很好。我做了一些我認為對我來說意義重大的調整，現在受到這種傷害，是相當令人沮喪的，我必須改變我的注意力，趕緊恢復健康並重新回到場上。」Blake Snell在今（25）日球隊以2:8不敵大都會後說到。
Blake Snell上個賽季效力教士時，表現相當優異，拿下14勝9敗、防禦率僅2.25的成績，也讓他勇奪個人生涯第2座塞揚獎。然而休賽季想要一份破2億美元大約的Snell，最終跟其他經紀人「吸血鬼」Scott Boras旗下數位大咖球員一樣，僅得到一張2年6200萬美元的短約，同時今年賽季結束就有附帶逃脫條款。
不過本賽季在加盟巨人後，Blake Snell如今的表現可說是荒腔走板，本季3場先發合計僅投11.2局，每場比賽至少失掉3分，且都投不滿5局，防禦率高達11.57，也吞下個人開季3連敗。而在Blake Snell的3場先發當中，台灣好手鄧愷威也都在隨後登板投球，鄧愷威稍早也被下放至小聯盟3A，希望調整至最佳狀態，力拼再度重返大聯盟舞台。
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