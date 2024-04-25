天氣預報／鋒面斷裂重整！氣象署示警中南部大雨　雨勢趨緩等週六

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天氣風險分析師吳聖宇預報指出，今（25）日鋒面雖然斷裂成兩部分，東半段很快的東移遠離，但是西半段的鋒面在大陸華南上空重整，鋒面前方持續有暖濕空氣往台灣這邊靠近，天氣仍不穩定，各地有短暫陣雨或雷雨。
西半部地區受影響還是比東半部要來得大，可能有局部較大雨勢發生機會，尤其各地山區到了午後因為白天熱力作用加入，對流發展可能較為活躍，降雨的狀況又會更為明顯一些，因此持續提醒大家包括山區以及低窪地區等危險區域還是要暫時避免前往以策安全。
今天北部、東半部高溫大約是攝氏25-27度，中南部高溫則有攝氏28-30度，加上降雨的影響，北台灣可能感受還是稍涼一些，外出仍要注意穿著。
中央氣象署示警中南部大雨特報
今（25）日苗栗至屏東及臺東地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，低窪地區請慎防積水，山區請慎防坍方及落石。
大雨特報地區：苗栗縣、臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、臺東縣、蘭嶼綠島
周五六日3天，台中、彰化以南雨勢明顯
明天週五（26日）到後天週六（27日）鋒面系統又會再度東移南壓到台灣上空，西半部有陣雨或雷雨，東半部也會有短暫陣雨或雷雨，目前來看這次鋒面前方的西南風較強，水氣多，因此直接面迎西南風影響的台中、彰化以南地區雨勢可能會最為明顯，有較大雨勢發生機會，其他地方也不能掉以輕心，同樣也有可能出現局部較大雨勢。
預估可能要等到週六晚間鋒面南壓，並且再度斷裂成兩段後，結構轉差，西南風水氣也減少，降雨才有機會較為減緩。
週日（28日）台灣位於鋒面逐漸北抬的過程，鋒前暖濕空氣還是會造成不穩定的天氣現象，西半部有短暫陣雨或雷雨，東半部則是有短暫陣雨的機會，山區到了午後因為白天熱力作用加入，有局部熱對流發展降雨的可能性，西半部地區以及山區還是要留意局部較大雨勢出現的情況，整體降雨會比週五、週六要來得減少，但還是要持續留意。
下週一雨勢暫停，各地多雲或有陽光
下週一（29日）鋒面位置偏北，將是一個短暫的空檔，天氣相對較穩定些，各地為多雲或有陽光的天氣，中北部山區午後可能有局部熱對流發展並擴散帶來雷雨的機會，平地部分以大台北、宜蘭、花蓮一帶受影響的可能性較大，呈現夏季型的天氣型態。
很快到了下週二、週三（30日、5月1日）鋒面又要再度通過，各地由北往南又將經歷一次降雨的過程，後續因為水氣仍多，不穩定的天氣可能要維持到下週四、週五（5月2日、3日），不過整體降雨的情況應該會逐漸趨於減小，到了下週末（5月4日、5日）則可望恢復夏季午後局部雷雨的天氣型態。短時間內天氣的變化依然很快，晴雨之間交替迅速，相當標準的春季型，提醒大家要持續留意。