挨批美化停電數據！台電：與國際一致且公開、事故減少7成無漏算

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從台電「近10年主要經營績效指標實績」中2013年至2022年「每戶停電時間」及「每戶停電次數」來看，似乎每戶停電時間從2013年的「18.086分」至2022年「14.936分」是看來有下降趨勢；但可以發現，資料居然把2017年815停電事故、2021年513及517停電事故及2022年303停電事故的「每戶平均停電時間實績值」與「每戶停電次數實績值」排除在外。
張啓楷舉例，2022年的平均每戶停電時間「14.936分」若加上那一年303停電事故平均每戶停電時間，就會高達「106.221」分鐘，將近國人每戶停電快2小時，數據差距超過7倍。他直批「難道這些大停電都不算停電嗎？」，台電這種行為，簡直像是故意在粉飾太平、駝鳥把頭埋到沙裡不面對問題。
對此，台電反駁，自2005年以來，台電始終嚴格遵循國際標準進行供電可靠度的統計，稱台電美化數據、改變標準的指控完全是錯誤的。供電可靠度指標是依據IEEE標準協會，採用其電力系統可靠度指標中提出的停電事故定義，再參考國際各國案例，以「每戶平均停電時間」及「每戶平均停電次數」作為供電可靠度衡量指標。
立委提到的供電可靠度數據，在台電官網皆公開呈現並詳細說明，任何人都能進行查證。台電強調，供電可靠度的統計，只要是「超過1分鐘」停電事件都會納入，遠比多數國家採用的3分鐘或5分鐘以上才納入統計的門檻更為嚴苛，且當中有近8成屬於設備更新的計畫性工作停電時間，事故停電時間僅佔整體約2成。
台電強調，秉持數據公開精神，對於計入或未計入重大事故之數據，依然全面公開在官網供外界檢視，從未對數字加以隱瞞，公開在官網怎麼會是蓋牌漏算，這樣的指控台電難以理解。盼相關批評應該本於事實，理性討論。
台電表示，經近年推動配電系統強韌計畫，配電事故停電次數從2012年的2萬1019件持續降低至2023年的6133件，11年來降低7成。不過，為推動電網韌性強化，必須安排設備更新的計畫性工作停電進行施工，依循IEEE標準精神，凡令用戶服務中斷的時間皆需納入統計，故供電可靠度統計納入了佔76.8%的工作停電時間，以及佔23.2%的事故停電時間，才使其數據上改善趨勢較不明顯。
後續台電仍將持續推動配電系統強韌計畫，以及全面饋線自動化系統，力求「停電更少、復電更快」，盡力降低停電對民眾的影響。