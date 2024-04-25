桃園航勤送錯了！虎航「東京、大阪」旅客竟上同一機　

挨批美化停電數據！台電：與國際一致且公開、事故減少7成無漏算

▲供電不穩爭議燒不停，儘管台電拿出數據證明「過去10年間停電事故次數減少7成」，在野立委卻爆料美化數據。（圖／NOWnews資料照）
▲供電不穩爭議燒不停，儘管台電拿出數據證明「過去10年間停電事故次數減少7成」，在野立委卻爆料美化數據。（圖／NOWnews資料照）

記者鄭妤安/台北報導

供電不穩爭議燒不停，儘管台電拿出數據證明「過去10年間停電事故次數減少7成」等亮眼成績，依然躲不過成為「眾矢之的」的命運。

我是廣告 請繼續往下閱讀
民眾黨立委張啓楷指出，台電的統計資料說「停電次數明顯減少、停電時間都有縮短」，和一般民眾的記憶落差太大，因民眾認知到過去幾年明明常停電、停時間很長。為此，張啓楷也特別上台電官網確認一下「是否冤枉台電？」，經過核對資料，卻發現了當中「貓膩」，質疑台電在公開資料上試圖粉飾太平、文過飾非、欺騙大眾。

從台電「近10年主要經營績效指標實績」中2013年至2022年「每戶停電時間」及「每戶停電次數」來看，似乎每戶停電時間從2013年的「18.086分」至2022年「14.936分」是看來有下降趨勢；但可以發現，資料居然把2017年815停電事故、2021年513及517停電事故及2022年303停電事故的「每戶平均停電時間實績值」與「每戶停電次數實績值」排除在外。

張啓楷舉例，2022年的平均每戶停電時間「14.936分」若加上那一年303停電事故平均每戶停電時間，就會高達「106.221」分鐘，將近國人每戶停電快2小時，數據差距超過7倍。他直批「難道這些大停電都不算停電嗎？」，台電這種行為，簡直像是故意在粉飾太平、駝鳥把頭埋到沙裡不面對問題。

對此，台電反駁，自2005年以來，台電始終嚴格遵循國際標準進行供電可靠度的統計，稱台電美化數據、改變標準的指控完全是錯誤的。供電可靠度指標是依據IEEE標準協會，採用其電力系統可靠度指標中提出的停電事故定義，再參考國際各國案例，以「每戶平均停電時間」及「每戶平均停電次數」作為供電可靠度衡量指標。

立委提到的供電可靠度數據，在台電官網皆公開呈現並詳細說明，任何人都能進行查證。台電強調，供電可靠度的統計，只要是「超過1分鐘」停電事件都會納入，遠比多數國家採用的3分鐘或5分鐘以上才納入統計的門檻更為嚴苛，且當中有近8成屬於設備更新的計畫性工作停電時間，事故停電時間僅佔整體約2成。

台電強調，秉持數據公開精神，對於計入或未計入重大事故之數據，依然全面公開在官網供外界檢視，從未對數字加以隱瞞，公開在官網怎麼會是蓋牌漏算，這樣的指控台電難以理解。盼相關批評應該本於事實，理性討論。

台電表示，經近年推動配電系統強韌計畫，配電事故停電次數從2012年的2萬1019件持續降低至2023年的6133件，11年來降低7成。不過，為推動電網韌性強化，必須安排設備更新的計畫性工作停電進行施工，依循IEEE標準精神，凡令用戶服務中斷的時間皆需納入統計，故供電可靠度統計納入了佔76.8%的工作停電時間，以及佔23.2%的事故停電時間，才使其數據上改善趨勢較不明顯。

後續台電仍將持續推動配電系統強韌計畫，以及全面饋線自動化系統，力求「停電更少、復電更快」，盡力降低停電對民眾的影響。

傳王耀庭、林全能將接新任台電及中油董座　王美花：沒有聽說

藍委提案「凍漲電價」　台電：調漲機制依法行政、盼支持穩定經營

巷仔內／能源政策錯誤到底誰能評斷？一窺台電尷尬的「成蛹期」

特斯拉獲利慘澹股價卻大漲！馬斯克說了什麼？投資人信心從何而來

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生