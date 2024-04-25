Lulu驚傳婚事告吹！萬秀金孫深夜認「各自安好」：感情是兩人私事
Lulu（黃路梓茵）原本和網紅萬秀洗衣店的金孫張瑞夫穩定交往中，甚至論及婚嫁，沒想到昨（24）日卻被爆料，她已經恢復單身，由於Lulu人正在國外度假，並未對此事回應，但男方卻在深夜發聲承認兩人各自安好，直言：「感情一直都是兩個人的私事。」
記者吳昕蓓／綜合報導
張瑞夫在IG發文透露，一直以來不回應新聞，是因為覺得世界上還有許多需要被關注的事，不需要浪費社會資源，但他也提及，看到「在意的朋友」被緊抓不放，讓他感覺很心疼不捨，希望大家能夠多給一些空間，「沒有必要緊抓著她或任何一位發聲或未發聲的人不放，而那些謾罵更沒必要，再怎麼承擔也有所盡頭。」
張瑞夫也提到，過去一、兩年，面對家人病病、阿嬤離世、感情各自安好，他還是很努力進行公益活動、加入洗衣公會、在台北開店籌備、主持節目，「我覺得自已很努力地做著很多事，也常會很疑惑為什麼我要承受這些莫須有，會想著為什麼沒有人懂真實的狀況和在意我的感受。」
張瑞夫坦言，感情是兩個人的私事，不需要對誰交代，所以一直尊重對方的決定和媒體傳達，「但也沒有新聞標題寫的那些莫須有，更希望大家不要對於網路的謠傳去做任何的揣測。」他強調社會有更多需要被關心的議題，「今天心情不好受，但更希望所有關注我或事件的朋友，大家一起往有愛的方向前進 ，為需要改變的事情努力」。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁 想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道