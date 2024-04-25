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親美後經濟反而好轉！菲律賓與中國撕破臉　民眾普遍支持總統政策

▲菲律賓總統小馬可仕的親美路線反而使得經濟好轉。（圖／美聯社／達志影像）
▲菲律賓總統小馬可仕的親美路線反而使得經濟好轉。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心賴正琳／綜合報導

菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）上任後一改前任總統全面親中的路線，不但在近期與美國和日本領導人召開首次高峰會，同時缺席中國舉辦的西太平洋海軍論壇，形同與中國「撕破臉」。不過當地經濟並沒有因此虧損，反而因為親美政策而受惠於供應鏈轉移。同時日本、韓國和台灣廠商也跟隨友岸外包（friendshoring）的趨勢，轉移部分供應鏈到菲律賓。

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綜合外國媒體報導，中國曾經多次承諾菲律賓將展開「一帶一路」建設，然而許多項目不是爛尾，就是直接跳票。美國亞洲經濟研究委員會（American Committee on Asian Economic Studies）主席﹑馬尼拉亞典耀大學經濟學教授（Ateneo de Manila University）魏凱（Calla Wiemer）  說，由於招標過程沒有引入競爭，而且中國提供的借貸利率不具吸引力，這些「一帶一路」項目最終都沒有實行。

魏凱說：「我認為大眾強烈支持現任總統小馬可仕的政策。前總統過去的政策被視為對中國過度屈服，並允許其入侵（菲律賓領土）。菲律賓人對中國軍事化西菲律賓海和在附近進行開挖﹑造島工程有許多憤怒的批評。」

菲律賓前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）過去八年都維持親中路線，很大原因是經濟利益考量，然而八年過去了，菲律賓經濟沒有因此受惠，而且很多大型基礎建設的投資都產生腐敗問題或不遵守菲律賓法律的問題，還有中國勞工在當地帶來的問題，都讓菲律賓人相當反感。國際私人企業中心（Center for International Private Enterprise）亞洲及太平洋地區副區域總監戴佩如指出，中國最終不但沒有兌現承諾，更衍生了腐敗問題。

小馬可仕上任後所採取的外交政策，雖然脫離對中國的依賴，但反而經濟前景更亮眼。菲律賓已經宣佈的外國直接投資額度存量近年的增長接近五成，由2016年的8,177億美元，增加至2022年的12,127億美元；其中增幅最顯著的產業分別是電子設備業和通訊業，分別有接近三倍和接近八成的升幅。 

根據國際貨幣基金組織的數據，菲律賓在新冠疫情後的通貨膨脹率低於實質GDP增長率，這顯示菲律賓經濟正在經歷正成長。

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