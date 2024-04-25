「文人」顧立雄接掌國防部 賴清德揭用人思維：在民主國家很常見
準總統賴清德即將於520上任，最後一波國安內閣名單今（25）日釋出，包含外交部長、國防部長、海基會等，而賴清德也將親自到場主持。賴清德宣布國安內閣名單，前屏東縣長潘孟安擔任總統府秘書長、總統府秘書長林佳龍接任外交部長、國安會秘書長顧立雄擔任國防部長、外交部長吳釗燮轉任國安會秘書長、現任海基會副董事長邱垂正擔任陸委會主委、退輔會主委由前國防部長嚴德發擔綱、國安局長則是蔡明彥留任、現任行政院副院長鄭文燦接任海基會董事長。
記者王德蓉／綜合報導
被問到外交國安遵循總統蔡英文路線，而此次顧立雄任國防部長是文人部長，林佳龍也非外交體系出身，用人思維及兩岸情勢未來如何應對？賴清德表示，國防部長由文人擔任，外交部長由不同領域得人擔綱，在民主國家常見，在台灣也不例外，且顧立雄過去是國安會秘書長，本身就有深入的國安、國防合作，且在國安會任內表現傑出。國防的工作已不單純是國防事務，還要肩負起國安及國際外交合作，甚至推動全民國防對社會溝通，跟過往只專注國防事務是不一樣的，顧立雄具備多方長才，現階段他是不二人選。
賴清德續指，林佳龍過去是國安會諮詢委員，也擔任過立法委員，對外交事務不陌生，且這2人都具備跨領域專才，相信他們擔任此職務都可以發揮相當大的作用。