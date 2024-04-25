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最終內閣人事出爐！賴清德親向國人介紹國安團隊

▲賴清德今日親自宣布最後一波內閣人事。（圖／記者陳佩君攝，2024.04.25）
▲賴清德今日親自宣布最後一波內閣人事。（圖／記者陳佩君攝，2024.04.25）

記者陳威叡／台北報導

總統當選人賴清德於今（25）日親自召開記者會，宣布最後一波內閣人事名單，包括總統府秘書長由林佳龍接任外交部長、國安會秘書長顧立雄擔任國防部長、外交部長吳釗燮轉任國安會秘書長、現任海基會副董事長邱垂正擔任陸委會主委、退輔會主委由前國防部長嚴德發擔綱、國安局長則是蔡明彥留任，強調國安團隊人選是一時之選，包括具備跨域的專業又有經驗、有默契又能合作、以國家為己任三大特性。

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賴清德說，首先是紅色鋼鐵人潘孟安擔任總統府秘書長，過去從基層做起，曾任代表會主委、縣議員，之後進到國會與擔任兩任縣長，都有五星級的表現並受到肯定與支持，將善用其尊主澤民協助國政；國安會秘書長由吳釗燮出任，說明其經歷無人出其右，經歷所有國安職務，因此在關鍵時刻回來當國安會秘書長，相信以他的經驗一定可以協助推動國安會業務。

外交部長由林佳龍接任，賴清德表示，林是台大政治系高材生、耶魯大學博士，曾任立委、市長、交通部長與總統府秘書長，而外交是內政的延伸，林佳龍有飛赴內政經驗，相信出任外長能替國家開拓外交空間。

顧立雄接掌國防部長，賴清德說，顧立雄是知名律師、法庭上常勝軍，陪同許多民主人士走過歲月，意料之外的事接任經管會主委、國安會秘書長時，每個工作都做得很好、非常難得，因此特別邀請擔任國防部長，著眼未來國防不單是國防業務，還牽涉到國安、外交與社會溝通，顧立雄可以說是布二人選。

蔡明彥續任國安局長，賴清德說，蔡明彥國安歷練豐富，接任國安局長後成功發揮外交專長，也感謝其願意續任；邱垂正始終專注研究兩岸經貿發展，任內表現有目共睹，外界認為其非常務實理性、負責任，相信兩岸工作一定可以穩健推動。

海基會董事長由鄭文燦出任，賴清德說明，鄭是大家的好朋友，跟林佳龍一樣都是野百合學運領袖，歷練完整豐富，現任行政院副院長協助院長陳建仁跨部會整合，將善用其協調工作以及過去經驗，來推動兩岸情勢往正面方向發展。

最後則是嚴德發接任退輔會主委，賴清德說，嚴德發一身戎馬、保家衛國、功在國家，在總統蔡英文任內，就能看到他國防專業與作為軍人的本色，相信擔任退輔會主委後，未來能夠照顧退伍弟兄，讓他們為國家效勞感到光榮，過去在沙場保家衛國，未來要請主委擔任退伍弟兄的幫手。

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