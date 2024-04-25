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北海道恐變空城！日本30年生育年齡女性減半　744城鎮有消失風險

▲到了2050年，日本主要生育年齡的女性人口將會減少一半，全國將會有744個市町村面臨消失的風險。（圖／美聯社／達志影像）
▲到了2050年，日本主要生育年齡的女性人口將會減少一半，全國將會有744個市町村面臨消失的風險。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

日本少子化問題嚴重，近來日本「人口戰略會議」發布報告指出，由於到了2050年，介於20至39歲、主要生育年齡的女性人口將會減少一半，全國將會有744個市町村，也就是將近4成城鎮面臨消失的風險，政府需要迫切採取對策。

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根據《日本經濟新聞》、《NHK》報導，由日本民間專家組成的「人口戰略會議」以國立社會保障及人口問題研究所（社人研）去年12月公布的2050年各地未來人口推估數字，分析了各市區町村的20歲至30歲女性人口數，即介於主要生育年齡的「年輕女性人口」的變化。

結果發現，2020年到2050年的這30年間，將有744個地方自治體、佔總數的4成因年輕女性人口數將不足一半，因而出現人口急劇減少情況，最終甚至可能消失。

分析將日本全國1729個地方自治體分為4大類，其中推估在未來30年內、2050年為止，20歲至39歲年輕女性人口將會減半的市區町村，被定義為第一類「面臨消失風險的自治體」。

第二類是雖然沒有面臨消失風險，但出生率低，且人口成長主要仰賴外部人口流入的地區，被稱為「黑洞型自治體」。第三類則是100年後，年輕女性仍占全部人口的近5成，被稱為「自立持續可能性自治體」，第四類則為「其他」。

根據統計，「面臨消失風險的自治體」以北海道函館市、青森縣青森市為代表。「黑洞型自治體」則有東京都世田谷區、大阪府大阪市等共25個城鎮，包括東京23區當中的16區，這些地區需採取特殊措施來提高生育率、。

「自立持續可能性自治體」有65個，例如千葉縣流山市，但僅占整體不到4%。被列為「其他」的地方政府有895個，其中大多數也面臨年輕女性人口下降問題。

若按地區畫分，東北地區有165個城鎮面臨消失風險，數量和比例均為最高，九州、沖繩則有76個，為全國最少。另一方面，大城市像是東京都、大阪市以及京都市，則多為「黑洞型自治體」。

雖然與10年前、2014年時進行的類似分析相比，可能消失的行政區減少152個，原因是因為，據最新人口預測，未來外國入境者將會增加，不過專家指出，「從實際情況看來，少子化基調完全沒有改變，狀況不容樂觀。」

根據日本總務省的人口推算，2023年10月，日本人口較前一年減少83萬7000人，創下1950年來最大降幅。另一方面，外國人口比前一年增加24萬3000人，來到315萬9000人，創下歷史新高。

日本生育率逐年下降，根據厚生勞動省去年公布2022年人口動態統計，顯示每名女性一生所生的孩子數為1.26，連續7年下降。人口問題研究所認為，為了維持人口數量，這個數字應該要在2.07左右，也就是每位女性一生要生2個孩子以上。

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