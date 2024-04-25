文人國防部長備受質疑 顧立雄「擔子很重」：以實力遏止中國冒進
準總統賴清德今（25日）親自揭曉第六波新任內閣與國安人事，宣布將由國安會秘書長顧立雄接掌國防部，對此，賴清德回應，現在的國防部長與過往只專注在國防事務不同，顧立雄具備多方面長才，由他擔任部長，相信是現階段不二任選，相信他能發揮很好成績；顧立雄則強調，文人部長在民主國家並不少見，所以他給感覺擔子很重，因此他戰戰兢兢、戒慎以對。
記者陳佩君／台北報導
賴清德上午親自出席第六場人事發布會，並接受媒體訪問。媒體詢問，顧立雄擔任國防部長受外界矚目，外界也有質疑聲音，一旦台海有事，缺乏職業軍人歷練的文人部長，是否能擔任起重擔？賴清德是否能說明任命思維？而顧立雄是否能說明點頭原因？
顧立雄說，文人部長在民主國家並不少見，他當然感覺擔子很重，所以戰戰兢兢、戒慎以對，但他很清楚國防戰略目標，他會與專業國軍團隊一起合作，打造一支現代化、實戰化勁旅，包括不對稱作戰的能力建構，以及更實戰化的訓練，後備制度改革也是艱鉅挑戰。
顧立雄說，一定要讓全世界看見台灣有自我防衛決心以及實力，印太區域協同性嚇阻具體作為正形成當中，大家都希望遏止中國可能的冒進，而台灣是最重要一環，因此要以實力與決心參與協同性作為後，讓中國不至於冒進，共同維護印太、區域和平穩定。
對於文人部長的質疑，賴清德則回應，國防的工作，已經不單純是國防事務，還有外交、國安事務，甚至推動全民國防，現在的國防部長與過往只專注在國防事務不同。賴清德強調，顧立雄具備多方面長才，由他擔任部長，相信是現階段不二任選，相信他能發揮很好成績。