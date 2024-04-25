Meta首季財報優於預期 卻因祖克柏「一句話」股價盤後暴跌15%
本周為美股超級財報周，今日Facebook母公司Meta公布第一季財報，表現優於市場預期，然而，創辦人兼執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）在電話會議中表示，要將Meta轉型成領先全球的AI公司，更強調未來幾年會加大投資智慧眼鏡等項目，但這些都屬虧損項目，也讓Meta股價盤後瞬間暴跌19%。
國際中心顏得智／綜合報導
Meta公布第一季營收來到364.6億美元（約新台幣1.1兆元），較去年同期增長了27%，也優於分析師預期361.6億美元，成長幅度是自2021年後最多的單一季度；每股收益4.71美元，也優於市場預期的每股4.32美元；淨利潤124億美元（約新台幣4049億元），同樣也高於預期。
不過，優於華爾街預期的財報並未帶來佳音，因Meta先調整了今年度的資本支出預測，上調了約40億美元，調幅約12%。Meta表示，因公司持續投資人工智慧設施和裝置，預計2024年的資本支出將來到350億至400億美元之間。後又針對第二季營收給出較為低迷的預期。
未料，祖克柏在財報電話會議中不斷聚焦目前仍處於虧損事業的人工智慧產品項目，並表態要加大智慧眼鏡、混合實境、VR頭戴裝置等目前還無法具體獲利的項目，甚至公開坦承這還需要幾年的時間才能實現。
祖克柏此話一出，市場預期Meta於美股盤後一度瞬間下跌近19%，最終盤後跌幅來到15%左右。