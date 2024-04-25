顧立雄掌國防部 賴士葆諷「民進黨萬金油」、徐巧芯憂軍紀渙散
準總統賴清德今（25）日親自揭曉第六波新任內閣與國安人事，宣布將由國安會秘書長顧立雄接掌國防部。對此，國民黨立委大多不看好，國民黨立委賴士葆質疑，顧立雄就像「民進黨的萬金油」，哪裡不舒服就抹一抹，但如果掌管國防部，那就真的要祝福台灣了；國民黨立委徐巧芯擔憂軍隊管理更渙散，也認為兩岸衝突將更為嚴重。
記者呂炯昌／台北報導
賴士葆則質疑，顧立雄從政以來就是一路在追殺在野黨，彷彿是「民進黨的萬金油」，哪裡不舒服就抹一抹，看起來很好用。賴士葆認為，顧立雄在國安會一定對軍事有涉獵，但是和將軍出身仍然不一樣，文人部長也要看他和軍方的淵源，「不理解蔡總統為什麼一路拔擢顧立雄？」
徐巧芯表示，這起人事案凸顯賴清德根本無人可找，民進黨的國安團隊舊瓶裝不了新酒之餘，恐怕不只會讓軍隊管理更渙散，也認為兩岸衝突將更為嚴重。
不過，國民黨立委也有對顧立雄接國防部長給予期待，立委陳玉珍說，顧立雄擔任金管會主委時，在解決問題上都有自己的想法，這對國家發展而言，是正面的，希望顧立雄能帶著有開創性的想法，結合他所受的法學素養，來做國防部的相關政務。
國民黨軍系立委陳永康則回應，對於未來新政府國安團隊，他的態度是「多交流、多溝通、多互動、多支持」。