熱火扳平戰局！「英雄哥」嗆聲還沒結束　透露Butler傳的簡訊內容

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這場比賽熱火全隊手感都很火燙，球隊第一進攻選擇Herro先發出賽39分鐘，13投7中，三分球11投6中，得到24分5籃板14助攻1抄截。他賽後喊話：「還沒結束！任何事情都可能發生。我們不會去想上賽季的事，今年是一個全新的賽季了，我們的球員仍然擁有很球的向心力，並團結一致。」
「在系列賽開始之前，Jimmy Butler給我發簡訊，要我帶領球隊、並領導隊友……讓所有人都專注於比賽。我們在第一場比賽中輸得很慘，今天團隊所有人都做出了回應。」Herro如此說道。
塞爾提克本季例行賽取得64勝18敗戰績，是聯盟唯一一支60勝球隊，而且領先第2名的球隊多達12勝，進攻效率123.2為NBA史上第一，但在季後賽G2於主場輸給了沒有Jimmy Butler，這可能讓他們的球員和球迷想起了過往在季後賽失利的那些畫面。
今天讓熱火投進了破隊史紀錄的23記三分球，塞爾提克主帥Joe Mazzulla認為大部分的球都有受到嚴重高擾，「我們會回去好好看影片，不過我們大部分的球都有對位到，必須要特別稱讚Caleb Martin，因為他投進了很多在干擾下的困難球。」
對此塞爾提克球星Jaylen Brown也認同自家總教練的說法，「得向熱火致敬，我覺得他們今天投籃表現太出色了。他們出手了那麼多三分球，大部分都投進了，這真的很艱難 。要給他們稱讚，他們走上賽場，打得十分努力，打出了一個破紀錄的夜晚。」
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