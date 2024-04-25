NBA快評／太陽崩盤三大主因　Booker被爆賽前找「玩偶姊姊」紓壓

熱火扳平戰局！「英雄哥」嗆聲還沒結束　透露Butler傳的簡訊內容

▲邁阿密熱火以111：101爆冷在客場擊敗波士頓塞爾提克，將系列賽扳成1：1。熱火後衛「英雄哥」Tyler Herro賽後霸氣表示：「還沒結束！任何事情都可能發生。」（圖／美聯社／達志影像）
▲邁阿密熱火以111：101爆冷在客場擊敗波士頓塞爾提克，將系列賽扳成1：1。熱火後衛「英雄哥」Tyler Herro賽後霸氣表示：「還沒結束！任何事情都可能發生。」（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

NBA首輪季後賽G2，邁阿密熱火用43投23中的團隊三分球表現，攻破TD花園廣場，以111：101爆冷在客場擊敗波士頓塞爾提克，將系列賽扳成1：1。儘管少了球星「士官長」Jimmy Butler，但熱火後衛「英雄哥」Tyler Herro賽後霸氣表示：「還沒結束！任何事情都可能發生」，還透露Butler有向他傳訊息，要他帶領好球隊。

我是廣告 請繼續往下閱讀
這場比賽熱火全隊手感都很火燙，球隊第一進攻選擇Herro先發出賽39分鐘，13投7中，三分球11投6中，得到24分5籃板14助攻1抄截。他賽後喊話：「還沒結束！任何事情都可能發生。我們不會去想上賽季的事，今年是一個全新的賽季了，我們的球員仍然擁有很球的向心力，並團結一致。」

「在系列賽開始之前，Jimmy Butler給我發簡訊，要我帶領球隊、並領導隊友……讓所有人都專注於比賽。我們在第一場比賽中輸得很慘，今天團隊所有人都做出了回應。」Herro如此說道。

▲熱火後衛「英雄哥」Tyler Herro在G2攻下24分，賽後霸氣表示：「還沒結束！任何事情都可能發生」，還透露Butler有向他傳訊息，要他帶領好球隊。（圖／美聯社／達志影像）
▲熱火後衛「英雄哥」Tyler Herro在G2攻下24分，賽後霸氣表示：「還沒結束！任何事情都可能發生」，還透露Butler有向他傳訊息，要他帶領好球隊。（圖／美聯社／達志影像）
塞爾提克本季例行賽取得64勝18敗戰績，是聯盟唯一一支60勝球隊，而且領先第2名的球隊多達12勝，進攻效率123.2為NBA史上第一，但在季後賽G2於主場輸給了沒有Jimmy Butler，這可能讓他們的球員和球迷想起了過往在季後賽失利的那些畫面。

今天讓熱火投進了破隊史紀錄的23記三分球，塞爾提克主帥Joe Mazzulla認為大部分的球都有受到嚴重高擾，「我們會回去好好看影片，不過我們大部分的球都有對位到，必須要特別稱讚Caleb Martin，因為他投進了很多在干擾下的困難球。」

對此塞爾提克球星Jaylen Brown也認同自家總教練的說法，「得向熱火致敬，我覺得他們今天投籃表現太出色了。他們出手了那麼多三分球，大部分都投進了，這真的很艱難 。要給他們稱讚，他們走上賽場，打得十分努力，打出了一個破紀錄的夜晚。」

更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁  

快評／熱火靠三分攻破TD花園　塞爾提克的陣地戰「心魔」仍沒解決

NBA季後賽／熱火111:101退塞爾提克！單場飆23記三分球 系列賽1:1

塞爾提克終結近5次交手熱火G1都輸球紀錄！上一次贏球已是14年前

Tatum大三元帶領綠衫軍搶下「開門紅」！稱打敗熱火是艱難的挑戰

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞