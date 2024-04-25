520前釋出善意？賴清德喊話中國：只與在野交流不會獲人民信賴
準總統賴清德即將於520上任，最後一波國安內閣名單今（25）日釋出，包含外交部長、國防部長、海基會等，而賴清德也將親自到場主持。賴清德宣布國安內閣名單，前屏東縣長潘孟安擔任總統府秘書長、總統府秘書長林佳龍接任外交部長、國安會秘書長顧立雄擔任國防部長、外交部長吳釗燮轉任國安會秘書長、現任海基會副董事長邱垂正擔任陸委會主委、退輔會主委由前國防部長嚴德發擔綱、國安局長則是蔡明彥留任、現任行政院副院長鄭文燦接任海基會董事長。
政治中心／綜合報導
媒體提問，賴清德在中執會提到，希望兩岸諒解並尊重各自立場，要珍惜彼此善意，也要由兩岸執政黨展開良性對話，這是對中國釋出的善意嗎？在520前想向中國釋放什麼樣的態度？賴清德表示，2015年他擔任台南市長任內前往上海，當時他曾說過，兩岸應展開自信交流，增進彼此了解、理解、諒解、和解，和平發展，創造兩岸人民福祉，這個立場他到現在都沒有改變。
賴清德續指，台灣作為區域的一員，同時與國際社會合作，維護區域和平穩定和繁榮，對國際社會，包括中國，本身就是一種善意，更何況台灣人民與人為善，也希望兩岸能朝和平方向發展。賴清德期待，中國要有自信，要願意面對台灣人民託付的民選合法的政府，這才是兩岸交流的正道；若一直不願意面對，而只是與在野設定前提下的交流，這不會得到人民信賴和支持，長此以往，對中國不見得是好處，對兩岸和平發展更不會帶來正面影響。