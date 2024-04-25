職涯博覽會將登場！遊戲橘子、微軟徵才 7-11工程師月薪上看12萬
找工作就要直搗黃龍，直接和人資談！104人力銀行6月15日、16日預計邀請上百家企業在台北華山舉行2024職涯博覽會，台灣微軟(旭日計畫)、緯穎、東京威力科創、四零四科技、遊戲橘子、統一超商等知名企業已確定在現場徵才合計上千筆職缺，工作地點遍及北中南以及海外地區。
記者許若茵／台北報導
104人力銀行公布2023年平均月薪，新竹縣市5.1萬元居冠，台南、高雄十年薪資增幅逾25%、成長幅度最大，已確定參加104人力銀行2024職涯博覽會的徵才廠商中，統一超商釋出多筆工程師職缺月薪上看12萬；股價居上市公司第三高的緯穎直接邀千里馬躍進當紅AI產業。
根據104人力銀行整理求職會員資料庫，2013至2023年共515萬筆全職工作薪資資料，產出全台19縣市2023年平均月薪。104人力銀行指出，「比高薪」，新竹縣市5.1萬元居冠，台北市4.9萬位居第二、新北市4.5萬排行第三，北部三雄依舊是台灣金融業、半導體、資通訊、軟體服務業的重鎮；「比潛力」，近10年薪資增幅台南、高雄逾25%，受惠於科技大廠陸續往南設廠，2023年南科產值1.6兆已超車竹科的1.4兆，同步帶動南台灣及科技業薪資彈升。「比結餘」，用平均月薪減掉主計總處平均每人月消費支出，新竹縣市結餘2.5萬最多。