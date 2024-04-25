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籃籃狂抖復刻「小學生動動影片」被評毫無違和　本人笑瘋5字回應

▲籃籃模仿小學生抖動影片，回到沒有動動的年代，網友笑說她毫無違和感，本人也親自回應了。（圖／籃籃、巫苡萱IG）
▲籃籃模仿小學生抖動影片，回到沒有動動的年代，網友笑說她毫無違和感，本人也親自回應了。（圖／籃籃、巫苡萱IG）

記者薛羽彤／綜合報導

2002年由謝震武主持的益智節目《超級大富翁》單元「自然科學小小大富翁」，主持人會先介紹國小四到六年級參賽者，依序介紹完畢後，進行下列的遊戲。近日網路上瘋傳小學生介紹片段，在當年還沒有特效Boomerang（動動）的年代，小學生們只能自己抖動重複動作，節目《天才衝衝衝》主持群復刻這段影片，其中籃籃被網友點名，「籃籃毫無違和感是怎麼回事」，她本人也對此回應「你好好說話。」

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▲巫苡萱復刻小學生動動影片。（圖／巫苡萱IG）
▲巫苡萱復刻小學生動動影片。（圖／巫苡萱IG）
▲籃籃模仿小學生動動，被說毫無違和感。（圖／巫苡萱IG）
▲籃籃模仿小學生動動，被說毫無違和感。（圖／巫苡萱IG）
近日網路上瘋傳謝震武主持的節目《超級大富翁》，小學生們自己重複動作的自我介紹影片，連《天才衝衝衝》主持群也跟上流行，除了6位主持人徐乃麟、曾國城、張文綺、徐凱希、籃籃、巫苡萱之外，還邀請洪都拉斯一起來復刻。眾人模仿小學生當年的動作，巫苡萱釋出影片寫上，「天才衝衝衝之回到沒有動動的年代，找三位大哥來復刻合理不過了吧！」

▲▼曾國城、徐乃麟（下）也來復刻小學生動動影片。（圖／巫苡萱IG）
▲▼曾國城、徐乃麟（下）也來復刻小學生動動影片。（圖／巫苡萱IG）
▲▼曾國城、徐乃麟（下）也來復刻小學生動動影片。（圖／巫苡萱IG）
 
眾人配合模仿，讓不少網友笑翻，還有人指出籃籃的復刻根本毫無違和感，「籃籃毫無違和感是怎麼回事」、「籃籃根本本人」，本人也現身回應，「你好好說話」，網友才強調是在誇獎她很可愛。小學生的動動影片突然爆紅，引起網友關注，甚至還有人開設IG帳號「iamlostmama」吸引8千多人追蹤，要來找出當年的小學生，「當年沒有動動，我只能自己動！每天發直到找到人為止」，引發一股風潮。

▲籃籃模仿小學生動動，網友認為她超像影片本人。（圖／巫苡萱IG）
▲籃籃模仿小學生動動，網友認為她超像影片本人。（圖／巫苡萱IG）
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