籃籃根本沒包袱！新髮型激撞「文才」許冠英 一比對差點認錯人
「樂天女孩」隊長兼CEO籃籃（籃靖玟），擁有稚齡娃娃臉、時而呆萌時而慧黠的性格，2021年起陸續接下綜藝節目主持棒，還入圍金鐘獎，不僅是啦啦隊員成功轉型為藝人的始祖，還寫下首位現役啦啦隊員敲鐘的紀錄。籃籃近日在粉專分享工作照，新髮型神似港星「文才」許冠英，令人莞爾。
記者楊穎軒／綜合報導
籃籃近來多次發文透露，自己的頭髮被髮型師打理成「文才」頭，而文才是香港資深演員許冠英在系列殭屍片中，飾演茅山道士林正英徒弟的角色名，招牌「馬桶蓋」髮型塑造他的經典形象，籃籃分享的照片，耳下短髮、齊眉瀏海被抓得蓬鬆，與劇照比對之下，與文才確實有一點相似。
個性無厘頭、愛秀的籃籃，從小就有星夢，2017年報名Lami Girls「星計畫」海選，讀表演藝術系大三的她，跳爵士舞打敗眾多競爭者，連一向毒舌的評審曹西平都一路相挺，誇她是自己心目中的第一名，籃籃最終奪得總決賽冠軍，不過曹西平嫌她本名很繞口，沒有記憶點，建議她取綽號籃子或籃籃，「籃籃」因此成為她的藝名，而籃籃後來才知道參加的是啦啦隊徵選，就這樣誤打誤撞加入啦啦隊。
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