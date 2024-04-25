新兵訓練「一票家長求長官拍照」狂喊+1！對話曝光傻眼：當夏令營
當兵是不少人的共同回憶之一，每每談論到類似議題就有討論聲浪。擁有「不敗教主」封號的理財達人陳重銘近日就分享，有家長在孩子去當兵後，竟在LINE群組詢問軍中長官，是否有新兵訓練的照片可供下載觀看，且還有其他家長附和喊＋1，讓他忍不住呼籲：「家長們，孩子是當兵，不是戰鬥營。」
記者賴禹妡／綜合報導
陳重銘昨（24）日在臉書粉專曬出對話截圖，並表示「現在當兵，長官還會拉家長群組！服務真周到⋯」只見對話中，先有家長起頭詢問「請問會有子弟在新兵訓練中心的相片可供下載嗎？」接著立刻出現其他家長附和：「如果有孩子們訓練相片可供下載，我也想看看」、「＋1」。
陳重銘透露，以前他在海軍服役時，若有人敢拿相機進入拍照，可能會被判定洩漏軍機，「兵會當不完，所以都不敢拍照」。如今看到這個景象，讓他感慨直呼：「現在真的不一樣了！家長們，孩子是當兵，不是戰鬥營。放過長官吧，難道要一邊訓練一邊拍照？請長官勤教嚴管，才有戰鬥力！」
貼文曝光後，不少人也看傻直言，「可能還要拍共餐跟睡午覺的照片給家長」、「以為小孩是寄安親班嗎」、「新兵訓練搞成新生訓練」、「覺得該訓練的是家長」。但也有家長指出，他在兒子當兵時，也曾加入家長群組，但主因是為了方便長官告知家長小兵的放假注意事項，以聯繫用途為主，「從來沒家長敢提，想看訓練照片」。