Tyler Herro爆發！熱火哈隊賽前餵「雞湯」：你20歲就擊敗過綠軍

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熱火這一場三分球狀態好得不像話，團隊合計53投23中，其中Tyler Herro全場外線11投6中，手感火燙，也幫助球隊擊敗塞爾提克，在客場拿下至關重要的一場勝利。
賽前已經退役的熱火前隊長Udonis Haslem親自找到Herro並鼓勵他：「我們沒有Jimmy，只有你和Bam（Adebayo）。去年你受傷了，你也看到了我們對這些傢伙做了什麼。每年你的名字都會在交易傳聞中被提及，但我們讓你留在這裡是有原因的，今晚將是你證明自己的夜晚，向Spo證明，向Pat證明．．．記住你在20歲時擊敗了這些人（原文是髒話MFS）。」
Jimmy Butler在先前和費城76人的附加賽中右膝內側副韌帶扭傷，這一輪目前還沒有出賽。但今晚Herro挺身而出，先發出賽39分鐘，攻下24分，還傳出14次助攻，展現自己在進攻端的天賦，穿針引線幫助球隊打出好表現。
Haslem口中說的「你20歲就擊敗過他們」，源自於2020年東區決賽，當時未滿20歲的Herro在第4戰砍下37分，打響自己「英雄哥」的名號，也堪稱是他站穩聯盟的一戰。
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