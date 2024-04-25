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Tyler Herro爆發！熱火哈隊賽前餵「雞湯」：你20歲就擊敗過綠軍

▲Tyler Herro透露賽前Jimmy Butler有傳簡訊給他，而熱火「哈隊」更是親自和他談話，並激勵他：「你在20歲就擊敗過塞爾提克！」（圖／美聯社／達志影像）
▲Tyler Herro透露賽前Jimmy Butler有傳簡訊給他，而熱火「哈隊」更是親自和他談話，並激勵他：「你在20歲就擊敗過塞爾提克！」（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

邁阿密熱火今（25）日以111：101在首輪季後賽第2戰擊敗波士頓塞爾提克，將系列賽扳成1：1。熱火「英雄哥」Tyler Herro此役命中6記三分球、砍下24分，還傳出14次助攻。賽後，Herro透露賽前Jimmy Butler有傳簡訊給他，而熱火「哈隊」Udonis Haslem更是親自和他「雞湯」講話，言詞激烈地激勵他：「你在20歲前就擊敗過塞爾提克！」

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熱火這一場三分球狀態好得不像話，團隊合計53投23中，其中Tyler Herro全場外線11投6中，手感火燙，也幫助球隊擊敗塞爾提克，在客場拿下至關重要的一場勝利。

賽前已經退役的熱火前隊長Udonis Haslem親自找到Herro並鼓勵他：「我們沒有Jimmy，只有你和Bam（Adebayo）。去年你受傷了，你也看到了我們對這些傢伙做了什麼。每年你的名字都會在交易傳聞中被提及，但我們讓你留在這裡是有原因的，今晚將是你證明自己的夜晚，向Spo證明，向Pat證明．．．記住你在20歲時擊敗了這些人（原文是髒話MFS）。」

Jimmy Butler在先前和費城76人的附加賽中右膝內側副韌帶扭傷，這一輪目前還沒有出賽。但今晚Herro挺身而出，先發出賽39分鐘，攻下24分，還傳出14次助攻，展現自己在進攻端的天賦，穿針引線幫助球隊打出好表現。

Haslem口中說的「你20歲就擊敗過他們」，源自於2020年東區決賽，當時未滿20歲的Herro在第4戰砍下37分，打響自己「英雄哥」的名號，也堪稱是他站穩聯盟的一戰。

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