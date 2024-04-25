變頻冷氣「內行不只會裝日立」！老闆招了2品牌：師傅之間的秘密

波堤甜甜圈「買5送5」Mister Donut一顆免20元　辻利抹茶買一送一

▲Mister Donut統一多拿滋迎接波堤20週年，明起甜甜圈「買5送5」吃5天，換算下來一顆20元有找。日本百年抹茶辻利茶舗51勞動節回歸捷運台北車站，首四日「買一送一」優惠。（圖／記者蕭涵云攝）
▲Mister Donut統一多拿滋迎接波堤20週年，明起甜甜圈「買5送5」吃5天，換算下來一顆20元有找。日本百年抹茶辻利茶舗51勞動節回歸捷運台北車站，首四日「買一送一」優惠。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

甜點控瘋掉！Mister Donut統一多拿滋迎接波堤20週年，明（26）日甜甜圈「買5送5」，換算下來一顆20元有找，實在太划算。日本百年抹茶辻利茶舗將於51勞動節回歸捷運台北車站，首四日「買一送一」優惠開吃。

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📌Mister Donut甜甜圈「買5送5」！一顆20元有找
迎接波堤20週年，Mister Donut統一多拿滋4月26日至4月30日連續5天，祭出甜甜圈「買5送5」超狂優惠！任選10個甜甜圈，其中5個由Mister Donut 招待，換算下來平均一顆20元有找，不吃太可惜。提醒大家，活動限送39元甜甜圈，可補差價換購價高商品，優惠不得併用；限當場一次領取，7-ELEVEN門市Mister Donut專櫃、外送外賣及預訂服務不適用；依門市現場陳列為準，數量有限，售完為止。

▲卡努颱風來襲，北北基宜放颱風假停班停課。Mister Donut表示颱風天也要吃甜甜圈，本日限定甜甜圈及點心「買5送5」隱藏優惠。肯德基則有網路限定加1元吃蛋撻或炸雞。（圖／記者蕭涵云攝）
▲Mister Donut甜甜圈驚喜「買5送5」！波堤一顆20元有找。（圖／記者蕭涵云攝）
📌辻利茶舗抹茶「買一送一」！51勞動節捷運台北車站開幕
日本百年抹茶品牌「辻利茶舗」將於勞動節回歸捷運台北車站，開幕限時一個月的外帶甜點及物販快閃店！開幕首四日5月1日至5月4日，首次伴手禮獨家限量買一送一！凡購買薩摩抹茶煎茶乙罐，即可免費獲得「辻利抹茶酥」乙盒，活動優惠價只要425元（原價705元），每日限量20組，每人限購2組，售完為止。

▲辻利茶舖北捷快閃店，人氣抹茶蛋糕甜點入手超方便。（圖／辻利茶舖提供）
▲辻利茶舖北捷快閃店，人氣抹茶蛋糕甜點入手超方便。（圖／辻利茶舖提供）
現場將販售獨家限量「抹茶奶霜瑪德蓮」、「柚見抹茶凍奶酪」，尤其主打3款春季限定巴斯克蛋糕「抹櫻巴斯克、辻利抹茶麻糬巴斯克、經典原味巴斯克」，5月1日至5月8日享有母親節預購優惠。凡購買甜點及蛋糕類商品，可享「任選3樣9折、5樣88折」超值折扣，部分品項快閃價不適用組合優惠。

▲辻利抹茶捷運台北車站快閃店開幕，首四日「買一送一」優惠必搶。（圖／辻利茶舖提供）
▲辻利抹茶捷運台北車站快閃店開幕，首四日「買一送一」優惠必搶。（圖／辻利茶舖提供）

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