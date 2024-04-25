波堤甜甜圈「買5送5」Mister Donut一顆免20元　辻利抹茶買一送一

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迎接波堤20週年，Mister Donut統一多拿滋4月26日至4月30日連續5天，祭出甜甜圈「買5送5」超狂優惠！任選10個甜甜圈，其中5個由Mister Donut 招待，換算下來平均一顆20元有找，不吃太可惜。提醒大家，活動限送39元甜甜圈，可補差價換購價高商品，優惠不得併用；限當場一次領取，7-ELEVEN門市Mister Donut專櫃、外送外賣及預訂服務不適用；依門市現場陳列為準，數量有限，售完為止。
📌辻利茶舗抹茶「買一送一」！51勞動節捷運台北車站開幕
日本百年抹茶品牌「辻利茶舗」將於勞動節回歸捷運台北車站，開幕限時一個月的外帶甜點及物販快閃店！開幕首四日5月1日至5月4日，首次伴手禮獨家限量買一送一！凡購買薩摩抹茶煎茶乙罐，即可免費獲得「辻利抹茶酥」乙盒，活動優惠價只要425元（原價705元），每日限量20組，每人限購2組，售完為止。
現場將販售獨家限量「抹茶奶霜瑪德蓮」、「柚見抹茶凍奶酪」，尤其主打3款春季限定巴斯克蛋糕「抹櫻巴斯克、辻利抹茶麻糬巴斯克、經典原味巴斯克」，5月1日至5月8日享有母親節預購優惠。凡購買甜點及蛋糕類商品，可享「任選3樣9折、5樣88折」超值折扣，部分品項快閃價不適用組合優惠。