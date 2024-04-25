桃園航勤送錯了！虎航「東京、大阪」旅客竟上同一機　

台股遇利空失守2萬點關卡　機器人、觀光、營建逆勢走高

▲台股今（25）日開低，早盤指數失守2萬點關卡，午盤下跌238.94點、來到19892.8點。（示意圖／NOWnews資料照片）
▲台股今（25）日開低，早盤指數失守2萬點關卡，午盤下跌238.94點、來到19892.8點。（示意圖／NOWnews資料照片）

記者陳郁柔／台北報導

台股今（25）日開低，早盤指數失守2萬點關卡，一度跌283點、下探至19848.57點，隨後有買單拉抬，跌幅收斂，不過午盤跌幅再度擴大，下跌238.94點、來到19892.8點，預估成交量為3600億元。

我是廣告 請繼續往下閱讀
大盤走弱，中小型股也同步下跌，櫃買指數下跌1.49點、來到234.44點，最低來到242.66點，預估成交量為870億元。今日午盤成交量排行榜前五名為：長榮航、中工、大同、鴻海、國建；午盤成交值排行榜前五名為：台積電、鴻海、奇鋐、廣達、長榮航。

電子權值股部分，台積電開770元，隨後有買盤進駐，最高來到773元，午盤下跌17元或2.17%，來到766元；鴻海開低，午盤下跌3.5元或2.24%、來到152.5元；聯發科開盤失守千元關卡後、雖然有一度站回，但午盤下跌28元或2.77%、來到982元，千元再度說掰掰。

不過盤面還是有逆勢抗跌股，首先是機器人概念股，近期輝達執行長黃仁勳在參加美國大型芯片軟件公司Cadence舉辦的CadenceLIVE 2024大會時表示，未來人形機器人將成主流，製造成本可能較市場預期還要低許多。帶動機器人概念股再成為盤面焦點，三聯、所羅門亮燈漲停，義隆上漲逾5%，新漢上漲逾4%。

不過，非電族群還是有逆勢走強的，觀光概念股表現強勢，受惠於中國國家主席習近平日前在「馬習二會」上，釋出兩岸旅遊政策可能改變的訊號。對此，國台辦則回應稱，中方將採取積極措施，推動包括旅遊在內的兩岸各領域的合作，激勵相關族群上攻，亞都攻上漲停，燦星旅早盤一度亮燈，可惜隨後打開、午盤上漲逾8%，五幅上漲逾8%，山富上漲逾5%。

此外，營建股也有表現，大將亮燈漲停，國產、達麗上漲逾7%，宏璟、遠雄、國建上漲逾6%。

耕耘AI市場、Meta上修全年資本支出　市場點廣達、緯穎營收受惠

Meta盤後股價崩16%、美股盤前期指走低　台股遇壓開盤失守2萬點

AI新境界？台積電首度發表A16技術　預計2026年量產

防疫險餘波仍在！兆豐產險宣布減資99%　兆豐金再注資45億新台幣

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞