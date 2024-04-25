台股遇利空失守2萬點關卡　機器人、觀光、營建逆勢走高

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電子權值股部分，台積電開770元，隨後有買盤進駐，最高來到773元，午盤下跌17元或2.17%，來到766元；鴻海開低，午盤下跌3.5元或2.24%、來到152.5元；聯發科開盤失守千元關卡後、雖然有一度站回，但午盤下跌28元或2.77%、來到982元，千元再度說掰掰。
不過盤面還是有逆勢抗跌股，首先是機器人概念股，近期輝達執行長黃仁勳在參加美國大型芯片軟件公司Cadence舉辦的CadenceLIVE 2024大會時表示，未來人形機器人將成主流，製造成本可能較市場預期還要低許多。帶動機器人概念股再成為盤面焦點，三聯、所羅門亮燈漲停，義隆上漲逾5%，新漢上漲逾4%。
不過，非電族群還是有逆勢走強的，觀光概念股表現強勢，受惠於中國國家主席習近平日前在「馬習二會」上，釋出兩岸旅遊政策可能改變的訊號。對此，國台辦則回應稱，中方將採取積極措施，推動包括旅遊在內的兩岸各領域的合作，激勵相關族群上攻，亞都攻上漲停，燦星旅早盤一度亮燈，可惜隨後打開、午盤上漲逾8%，五幅上漲逾8%，山富上漲逾5%。
此外，營建股也有表現，大將亮燈漲停，國產、達麗上漲逾7%，宏璟、遠雄、國建上漲逾6%。