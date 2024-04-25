變頻冷氣「內行不只會裝日立」！老闆招了2品牌：師傅之間的秘密

限5天！7-11月底泡麵「買1送2」、冰棒3折　全家奶茶、餅乾買1送1

▲超商本周優惠更新，月底省錢必看，7-11泡麵買1送2、咖啡買1送1；全家也有奶茶、餅乾買1送1。（圖／記者林調遜攝）
▲超商本周優惠更新，月底省錢必看，7-11泡麵買1送2、咖啡買1送1；全家也有奶茶、餅乾買1送1。（圖／記者林調遜攝）

記者黃韻文／綜合報導

🟡7-ELEVEN
超商本周優惠更新！7-11「超值五六日」4月26日至28日回歸，DM一口氣推出23款商品強力促銷。買一送一包括悅氏鹼性水平均10元、雀巢威化巧克力平均20元、舒味思氣泡水平均18元、iseLect麥茶／梅子綠茶瓶裝平均10元、韓國不倒翁金炸醬拉麵平均33元。

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亮點商品還有「買1送2」，不倒翁蔥燒牛肉碗麵原先單碗約42元，買一送二後單碗平均14元，約3.3折；而日本嘎哩君剉冰棒原價55元、特價3支50元，單支平均17元，相當於3折價。

▲7-11「超值五六日」自4月26日至4月28日。（圖／業者提供）
▲7-11「超值五六日」自4月26日至4月28日。（圖／業者提供）
現煮飲品部份，本周五六日推出大杯精品美式買一送一，單杯50元開喝。另有威德in機能凍飲買2送1，每包平均28元。白蘭香氛洗衣球6顆裝祭出4件99元，平均單顆洗衣球是4元。

▲7-11「超值五六日」自4月26日至4月28日。（圖／業者提供）
▲7-11「超值五六日」自4月26日至4月28日。（圖／業者提供）
🟡全家便利商店
全家會員優惠自4月24日至4月28日，本周DM共15款商品，共9款半價商品是買1送1、買2送2，以單件平均價格來看，十六茶豆乳奶茶20元、速纖飲料8元、農心辛炒麵38元、巧克力6元、華元甜卡力／真魷味大包裝45元、農心洋蔥圈大包裝35元、得意抽取式廚房紙巾75元。

▲全家會員優惠自4月24日至4月28日。（圖／業者提供）
▲全家會員優惠自4月24日至4月28日。（圖／業者提供）
🟡萊爾富
門市在4月24日至4月28日推出「限時殺5日」限定優惠活動，本周10款商品中，共5款達半價以下，農心海鮮烏龍麵平均25元、超酸糖平均33元、絲滑牛奶脆心巧克力平均18元、樂法指定瓶裝茶飲15元、卡滋爆米花神秘可可風味20元。

▲萊爾富門市4月24日至4月28日推出「限時殺5日」。（圖／業者提供）
▲萊爾富門市4月24日至4月28日推出「限時殺5日」。（圖／業者提供）
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