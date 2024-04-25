名家論壇》黃創夏／拜登祭出組合拳　「重擊」習近平

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除此之外，據最新《華盛頓時報》報導，拜登還有「鎮門絕技」堪稱「打狗棒法」，這是權威資深情治記者比爾‧戈茲的報導，指出「美國情報單位正在整理、清查中南海7常委相關人士的美國資產」，而美國國會正在審一個「編號554法案」，可以要求美國財政部公布相關資產的詳細清單。
在這些組合拳之外，全世界目前更關心的是，布林肯正在訪問中國，是否會祭出「核彈級終極武器」，對中國進行金融制裁，將中國部分銀行踢出國際金融體系！
背景是520賴清德就職典禮倒數計時，台灣內部雖然一切都穩健前行，事實上，國際情勢卻是劍拔弩張，以美國拜登總統運籌帷幄的「18套組合拳」，雷霆萬鈞的擊向北京，目的就是全方面的警誡習近平：520賴清德就職，中南海別亂動！
在拜登告誡習近平別動賴清德的組合拳當中，最重要的一記：就是此時此刻美國國務卿布林肯，將在4月24日到4月26日訪問中國時，當面帶到的拜登「最後通牒」。
台灣的某些親中紅統人士，總會說連美國都常常有人去北京談了，想為「馬英九們」那種奔赴北京的行為開脫，事實上，他們都沒看到，其實真正受到壓力的不是美國，而是中南海！
因為美國國務院高階官員向國際媒體明確地表示，4月24至26日訪問中國的國務卿布林肯，將當面要求北京，勿在賴清德就職典禮期間採取「挑釁」行動；他也將直接警告北京，勿向俄羅斯出口武器，據《金融時報》指出：如果中南海和習近平還聽不懂這樣的警告，美國將啟動對中國銀行機構和實體最嚴厲的金融制裁！
據《法新社》報導，該名官員在簡報布林肯（Antony Blinken）出訪行程前，明確告訴媒體記者：「我們的期待，特別是在5月20日（賴清德）就職典禮前這個敏感、重要的時期，所有國家都將為和平、穩定做出貢獻，避免採取可能加劇緊張局勢的挑釁行動，並展現克制。」
在此同時，美國就和G7外交部長發出聯合聲明：「台海的和平穩定至關緊要」，就是要警告中國，520賴清德就職，美國已經定調是「敏感、重要的時期」，且世界上主流國家將會共同行動。
光是口頭告誡，習近平哪會看在眼裡？
美國當然還有實質對付中國共產黨員那些身家性命的殺手鐧，就是金融制裁。
據英國《金融時報》（Financial Times）報導，布林肯也將引用禁止援助俄羅斯侵略的《軸心法案》當面警告中國，北京不但不准在520動賴清德，還必須停止向莫斯科提供武器技術援助，否則華府將採取懲罰性措施。據數名知情人士，美國正考慮對中國金融機構和其他實體實施制裁。
據報導，美國高階官員上週刻意、突然發布了一份中國對俄羅斯的技術援助清單。2023年，俄國進口的晶片有90%來自中國，這些晶片被用來生產飛彈、坦克和飛機。在去年最後1季，俄羅斯進口的工具機有70%來自中國，且「可能用於」生產彈道飛彈。
美國的意思很清楚，就是告訴中南海說：「你們在幹些啥？美國老大哥都看在心裡，現在老大哥已經挑明了，520那一天很敏感，而你們也有些把柄在老大哥手中，罩子放亮一點吧！」
●作者：黃創夏／資深媒體人
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