大谷翔平對道奇充滿感激！還大讚新翻譯Will Ireton「非常優秀」

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談到前翻譯水原一平涉賭案，大谷翔平表示「調查目前仍然正在進行中，所以我不能對此說明太多。」他透過新任翻譯Will Ireton說到。「不過這也讓我意識到，我的隊友、球團與球隊的工作人員，對我有多麼的支持，這讓我開始反思，自己被他們照顧著，是有多麼的感激。」
不過面對到最親密的好友之一背叛自己，大谷翔平這段時間是如何熬過的，他則是拒絕透露過去一個月自己最依賴的人，「我確實想避免提到他具體的名字。」大谷也表示，自己與強打Teoscar Hernández和體能教練Travis Smith關係很好，「我不介意球隊其他人提到這點，但現在是球季中，我不想製造讓人分心的事。」
大谷同時迴避了其中一個問題，就是沒有水原一平在身邊，他的生活發生了怎樣的變化，他則是笑著回答 「新翻譯可能相當不錯。」Will Ireton則是在翻譯這段話時，臉上也掛著害羞的笑容，關於水原的事情，大谷也沒有再額外透露些什麼。
至於道奇在與國民的系列戰結束後，將前往多倫多作客藍鳥。休賽季時有關大谷翔平可能轉戰藍鳥的傳言層出不窮，甚至有大谷登上私人飛機的不實資訊。對此大谷則是表示，「對於當時的謠言，我和球迷一樣吃驚，但我確實有藍鳥球團會面，他們是很棒的球團，球迷們也都很熱情，我很期待去多倫多比賽。」
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