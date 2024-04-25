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大谷翔平對道奇充滿感激！還大讚新翻譯Will Ireton「非常優秀」

▲大谷翔平今(25)日出席賽前記者會，他並未多談前翻譯水原一平涉賭案，而是表示對道奇球團的所有人都充滿感激，還大讚新翻譯Will Ireton非常優秀。（圖／美聯社／達志影像）
▲大谷翔平今(25)日出席賽前記者會，他並未多談前翻譯水原一平涉賭案，而是表示對道奇球團的所有人都充滿感激，還大讚新翻譯Will Ireton非常優秀。（圖／美聯社／達志影像）

記者陳品翔/綜合報導

美國職棒MLB洛杉磯道奇日籍二刀流好手大谷翔平，前翻譯水原一平涉賭事件爆發至今，已過去一個多月。今（25）日大谷翔平也出席對陣球隊對陣國民的賽前記者會，被問到水原一平的背叛對他帶來什麼影響，大谷則是沒有多說太多，不過他同時也向道奇球團表達感謝。

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▲大谷翔平今出席賽前記者會，現場採訪媒體陣仗相當龐大。（圖／美聯社／達志影像）
▲大谷翔平今出席賽前記者會，現場採訪媒體陣仗相當龐大。（圖／美聯社／達志影像）

談到前翻譯水原一平涉賭案，大谷翔平表示「調查目前仍然正在進行中，所以我不能對此說明太多。」他透過新任翻譯Will Ireton說到。「不過這也讓我意識到，我的隊友、球團與球隊的工作人員，對我有多麼的支持，這讓我開始反思，自己被他們照顧著，是有多麼的感激。」

不過面對到最親密的好友之一背叛自己，大谷翔平這段時間是如何熬過的，他則是拒絕透露過去一個月自己最依賴的人，「我確實想避免提到他具體的名字。」大谷也表示，自己與強打Teoscar Hernández和體能教練Travis Smith關係很好，「我不介意球隊其他人提到這點，但現在是球季中，我不想製造讓人分心的事。」

大谷同時迴避了其中一個問題，就是沒有水原一平在身邊，他的生活發生了怎樣的變化，他則是笑著回答 「新翻譯可能相當不錯。」Will Ireton則是在翻譯這段話時，臉上也掛著害羞的笑容，關於水原的事情，大谷也沒有再額外透露些什麼。 

至於道奇在與國民的系列戰結束後，將前往多倫多作客藍鳥。休賽季時有關大谷翔平可能轉戰藍鳥的傳言層出不窮，甚至有大谷登上私人飛機的不實資訊。對此大谷則是表示，「對於當時的謠言，我和球迷一樣吃驚，但我確實有藍鳥球團會面，他們是很棒的球團，球迷們也都很熱情，我很期待去多倫多比賽。」

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