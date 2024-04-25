傅崐萁赴陸行沒取消！同行藍委這句話嗆爆民進黨：是在擔心什麼？
國民黨立法院黨團總召傅崐萁將在明天立法院會結束後，帶領黨籍立委赴陸，不過在花蓮餘震不斷情況下出國，遭綠營批「這是有史以來最鴨霸的黨團總召」。對此，同行的國民黨立委翁曉玲今（25）日提及，民進黨政府擔心他們去中國訪問，是擔心什麼？對他們這麼沒有信心嗎？要綠營不要「以小人之心，度君子之腹。」
記者林怡昕／台北報導
花蓮近日震災不斷，更有飯店發生傾倒，不過，傅崐萁仍堅持要率領黨籍立委赴陸，時間點就落在明天立法院會結束後，慘遭民進黨立委痛批，「傅崐萁真的像是病毒一樣」，這時赴中毫無正當性可言，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤還說，這是有史以來最「鴨霸」的黨團總召、最踐踏民意的區域立委。
對此，翁曉玲今天出席黨團記者會，對於赴陸行，翁表示，明天去中國訪問，她是配合黨團、傅崐萁安排，她沒有個人意見。
翁曉玲也說，民進黨政府擔心他們去中國訪問，是擔心什麼？對他們這麼沒有信心嗎？他們具有高度民主素養，選民託付選出的民代，今天去做的是民進黨做不到的事情，背負廣大民意，希望進行兩岸溝通協調，帶回來重要事蹟，幫助台灣經濟、農民發展，要民進黨「不要以小人之心，度君子之腹」。