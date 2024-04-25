桃園航勤送錯了！虎航「東京、大阪」旅客竟上同一機　

顧立雄成第7位文人國防部長！起底他背景驚人

▲顧立雄接任國防部長，但因是文人部長備受質疑。（圖／記者陳明中攝）
▲顧立雄接任國防部長，但因是文人部長備受質疑。（圖／記者陳明中攝）

記者王德蓉／綜合報導

準總統賴清德即將於520上任，今（25）日他公布最後一波國安內閣人事，其中國安會秘書長顧立雄接任國防部長，備受矚目。檢視顧立雄過去經歷，他曾被被視為扁家「御用律師」，也曾任立法委員、不當黨產委員會主委以及金管會主委等職，資歷非凡。

我是廣告 請繼續往下閱讀
顧立雄為現任國安會秘書長，曾任中華民國律師公會全聯會理事長、民間司改會董事長、台灣人權促進會會長、立法委員、不當黨產委員會主委以及金管會主委，從民間單位、民意代表到行政部門，歷練十分豐厚完整；其資歷跨足法律、金融、國安與外交國防等，專業能力備受肯定。

據悉，顧立雄是外省第二代，母親的政治立場偏藍，因此母子過去常因政治立場起小爭執，先前顧母看到顧立雄替民進黨辯護，甚至氣到說不認這個兒子，好在顧都讓著媽媽。顧立雄自台大法律系畢業後踏入律師一途，接手過許多著名訴訟案件，包括蘇建和案、胡瓜詐賭案、宋楚瑜控李登輝誹謗案、趙建銘台開案、國務機要費案一審辯護律師、洪仲丘事件洪家義務律師。

此外，準經濟部長郭智輝曾因違反證券交易法被判緩刑，當時的辯護律師就是顧立雄，可見經歷相當豐富。

顧立雄於2013年9月首度宣布爭取民進黨台北市長提名，但隔年在黨內初選敗於姚文智；2016年獲民進黨提名任不分區立委，同年8月出任行政院不當黨產委員會首任主委、金融監督管理委員會主委。而顧立雄在擔任不當黨產委員會主席期間，還曾因記者提問「何時停止黨權或退出民進黨？」，怒嗆記者，引起爭議。

在賴清德正式公佈國安新內閣前，顧立雄就被點名將任國防部長，由於顧立雄無國防相關背景，引發質疑；面對質疑，賴清德表示，國防的工作已不單純是國防事務，還要肩負起國安及國際外交合作，甚至推動全民國防對社會溝通，跟過往只專注國防事務是不一樣的，顧立雄具備多方長才，現階段他是不二人選。顧立雄則說，文人部長在民主國家並不少見，他當然感覺擔子很重，所以戰戰兢兢、戒慎以對，但他很清楚國防戰略目標，他會與專業國軍團隊一起合作，打造一支現代化、實戰化勁旅。

「文人」顧立雄接掌國防部　賴清德揭用人思維：在民主國家很常見

願至立法院國情報告？賴清德提「這條件」：一定欣然赴會

520前釋出善意？賴清德喊話中國：只與在野交流不會獲人民信賴

直播／賴清德親自公布國安團隊！最後一波內閣名單搶先看

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生