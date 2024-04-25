顧立雄成第7位文人國防部長！起底他背景驚人

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據悉，顧立雄是外省第二代，母親的政治立場偏藍，因此母子過去常因政治立場起小爭執，先前顧母看到顧立雄替民進黨辯護，甚至氣到說不認這個兒子，好在顧都讓著媽媽。顧立雄自台大法律系畢業後踏入律師一途，接手過許多著名訴訟案件，包括蘇建和案、胡瓜詐賭案、宋楚瑜控李登輝誹謗案、趙建銘台開案、國務機要費案一審辯護律師、洪仲丘事件洪家義務律師。
此外，準經濟部長郭智輝曾因違反證券交易法被判緩刑，當時的辯護律師就是顧立雄，可見經歷相當豐富。
顧立雄於2013年9月首度宣布爭取民進黨台北市長提名，但隔年在黨內初選敗於姚文智；2016年獲民進黨提名任不分區立委，同年8月出任行政院不當黨產委員會首任主委、金融監督管理委員會主委。而顧立雄在擔任不當黨產委員會主席期間，還曾因記者提問「何時停止黨權或退出民進黨？」，怒嗆記者，引起爭議。
在賴清德正式公佈國安新內閣前，顧立雄就被點名將任國防部長，由於顧立雄無國防相關背景，引發質疑；面對質疑，賴清德表示，國防的工作已不單純是國防事務，還要肩負起國安及國際外交合作，甚至推動全民國防對社會溝通，跟過往只專注國防事務是不一樣的，顧立雄具備多方長才，現階段他是不二人選。顧立雄則說，文人部長在民主國家並不少見，他當然感覺擔子很重，所以戰戰兢兢、戒慎以對，但他很清楚國防戰略目標，他會與專業國軍團隊一起合作，打造一支現代化、實戰化勁旅。