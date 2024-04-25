F級美女主播曾「車震偷情」毀形象！8年後再婚 老公身份竟是他
40歲日本主播秋元優里擁有F罩杯傲人身材，她曾和小5歲男主播生田龍聖有過一段婚姻，然而婚後她被爆出和電視台製作人在野外激情車震，夫妻倆因此離婚，她的形象全毀，失去了主播台，多年過去，如今卻傳出她已經再婚了。
記者吳昕蓓／綜合報導
根據日媒《女性SEVEN》報導，秋元優里2006年進入富山電視台擔任王牌主播，2012年和生田龍聖結婚生下1女，然而2016年她卻被拍到和製作人在竹林幽會，兩人的座車還出現激烈晃動，秋元優里也認了不倫，並坦承夫妻早已分居，隨後被撤換掉主播職位。
秋元優里離婚後，2019年被調到電視台內容中心，負責公司的海外事業，同時擔任與海外電視台合作的製作人，轉往幕後發展，電視台相關人員指出，秋元優里不久前再婚了，對象是大企業部長，年約50多歲，幾乎大她一輪，是個滿頭灰髮的運動風帥大叔，目前她和女兒已經和新婚丈夫同住。
對此，富士電視台也表示：「員工私事請恕無法回應」。據《週刊文春》過去報導，生田龍聖的哥哥是男神生田斗真，哥哥一直十分照顧他，當時他和秋元優里在爭奪撫養權，糾纏2年才離婚，一度整個人身心俱疲，都是生田斗真陪伴在他身邊，幫助他走出陰影，而生田龍聖目前則在原電視台繼續主播工作。
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