《淚之女王》金智媛撞臉「J女郎」曾愷玹！4特質相似 對比照曝光
韓劇《淚之女王》自3月9日開播以來收視持續攀升，第12集播出後還擊敗《愛的迫降》成為韓國有線電視tvN電視劇在首都圈的收視冠軍，主演金秀賢、金智媛再度翻紅。J女郎曾愷玹也在追劇，她透露「最近也太多人跟我說，我和淚之女王的女主角金智媛長得很像，我也有在看呀，但怎麼沒發現哪裡像？」有網友附上對比圖，直呼「神韻、髮型、氣質有像，還有眼神。」
記者薛羽彤／綜合報導
曾愷玹自2013年結婚生子後，作品量減少淡出演藝圈，除了IG、臉書之外，她近來開通Threads與網友互動。近日她在Threads上發文表示「最近也太多人跟我說，我和淚之女王的女主角金智媛長得很像，我也有在看呀，但怎麼沒發現哪裡像？大家怎麼說。」曾愷玹摸不透哪裡相似，還自嘲「該不會是…脾氣暴躁的部分？」
曾愷玹坦言真的想聽聽外界意見，看不出自己和金智媛何處相似，有網友點出「神韻、髮型、氣質有像，還有眼神。」此外，更有網友做出多張對比圖，找出兩人相似的角度、神韻照片，「只是氣質有接近，但是不同型美女而已吧。一直在翻照片對比，翻到眼睛都快乾了，應該是有一種神韻像吧不太好解釋！」
曾愷玹2007年出道，初期擔任多部MV女主角演出，包括在古巨基的MV《情歌王》和周杰倫的MV《我不配》等；更在周杰倫的電影《不能說的秘密》嶄露頭角，還入圍了第44屆金馬獎最佳女配角，被外界歸類為「J女郎」。2013年曾愷玹嫁給圈外男友陳冠宇後，2014年產下一女，漸漸淡出螢光幕前，最新作品停留在2022年的《台北女子圖鑑》出演兩集。
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