MLB今日戰況／「法官」、Soto首度同場開轟！洋基7：3大勝運動家

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Aaron Judge開季狀況低迷，本場賽前打擊率只有1成8，並僅敲出3支全壘打。今天面對運動家找回手感，在1局下Juan Soto選到保送後，瞄準靠近好球帶外側的速球出手攻擊，打擊聲音相當清脆，是顆飛出右外野全壘打牆的兩分砲，幫助洋基2：0領先。
6局下輪到Juan Soto開轟，抓準投手有些失投的高位置速球，一棒揮出中左外野大牆 ，對自己力量相當有自信的Juan Soto在打擊出去後，也邁出緩慢的確信步，而這發陽春砲是他本季第6轟，並且也是首度和Aaron Judge同場開轟。
在打線火力的支援下，洋基最終以7：3擊敗運動家，先發投手Clarke Schmidt主投5.1局被敲4支安打失3分，飆出6次三振，收下本季第2場勝投。另外，Aaron Judge全場5打席敲出2支安打，貢獻2分打點，打擊率回升到1成91。
值得一提的是，根據MLB官網的報導指出，當Aaron Judge或Juan Soto其中任一人擊出全壘打時，洋基隊的戰績為8勝1負，顯見兩人手感發揮的狀態，對於洋基的影響相當重大。
4/25 美國職棒大聯盟 國聯戰況
- 亞利桑納響尾蛇1：5聖路易紅雀
- 紐約大都會8：2舊金山巨人
- 費城費城人4：7辛辛那提紅人
- 密爾瓦基釀酒人3：2匹茲堡海盜
- 洛杉磯道奇11：2華盛頓國民
- 邁阿密馬林魚3：4亞特蘭大勇士
- 聖地牙哥教士5：2科羅拉多洛磯
4/25 美國職棒大聯盟 美聯戰況
- 巴爾的摩金鶯6：5洛杉磯天使
- 波士頓紅襪8：0克里夫蘭守護者
- 底特律老虎5：7坦帕灣光芒
- 奧克蘭運動家4：7紐約洋基
- 休士頓太空人3：4芝加哥小熊
- 多倫多藍鳥2：3堪薩斯皇家
- 芝加哥白襪3：6明尼蘇達雙城
- 西雅圖水手1：5德州遊騎兵
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