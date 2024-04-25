顧立雄接國防部將推「去蔣化」？邱國正：沒犯法為何要改
準總統賴清德今（25）日親自揭曉第六波新任內閣與國安人事，宣布將由國安會秘書長顧立雄接掌國防部。不過，行政院日前要求國防部於1個月內，完成軍中轉型正義教育外部專家諮詢小組之籌設，引發顧立雄上任後，軍中將推動「去蔣化」疑慮。對此。國防部長邱國正日前曾表示，營區是國軍的財產，沒犯法為何要改變。
記者呂炯昌／台北報導
根據國防部2023年報告指出，國軍目前仍有185座的兩蔣塑像、遺像，其中109座已存放於室內。促轉會2022年在依法解散前的報告指國防部對兩蔣塑像處置的積極程度有待改善，國防部回應表示，兩蔣是國軍建軍發展重要歷程的一部，與國軍有密不可分的淵源，基於尊重歷史與飲水思源的立場，將透過多元管道，教育官兵國軍光榮歷史與堅定愛國信念。
行政院11日晚間發新聞稿，院長陳建仁請國防部於1個月內，完成軍中轉型正義教育外部專家諮詢小組之籌設。對此，前立委郭正亮解讀，顧立雄接國防部長將在軍中推行轉型正義教育。立院外交及國防委員會委員會17日邀請國防部報告「潛艦國造建案沿革及目前進度」，並備詢。國民黨立委徐巧芯詢問有哪些是覺得政院希望來推動？邱國正表示，假如項目講得很明確，國軍依據項目去做。
徐巧芯問如果是要求去除軍中所有蔣介石銅像，能接受嗎？邱國正回應說，當初規範清楚，在公開場合要怎麼處理他沒意見，但是營區是國軍的財產，營區內所有的東西是國軍的財產，沒有犯法為何要去變呢？光這一點他有他的堅持。
邱國正表示，「軍中不是開放團體，為何要讓外面的人改變現狀。」