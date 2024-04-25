雷／《淚之女王》結局片花曝光！金智媛茫然探監金秀賢 劇迷崩潰
南韓影集《淚之女王》上週全國平均總收視率創新高，只差冠軍《愛的迫降》0.058%，可望榮登tvN電視台收視率最高的劇集，本週末將迎來大結局，官方搶先釋出1分12秒片花，金智媛到拘留所探監金秀賢，失去記憶的她一臉茫然，讓劇迷相當崩潰，「紙巾已經買好了，來吧」、「劇情真是讓人上火」、「15集看完確定不會中風嗎？」
記者楊穎軒／綜合報導
臉書粉專「韓劇開麥拉」分享預告片，洪海仁（金智媛 飾）開完腦瘤手術後，引發失憶的後遺症，她前往拘留所探望被誣陷入獄的白賢祐（金秀賢 飾），對方來之前，她輕輕敲了幾下隔音板，喃喃說道：「對，如果要見面的話，哪有比這裡還要安全的地方？他到底是多狠毒，外遇還跟蹤前妻，甚至殺了人被關在這？前生的洪海仁眼光到底為什麼這麼差？」
後來，白賢祐穿著囚服被押出來，深情款款看著洪海仁數秒，緩緩開口：「海仁啊...」她則從有點厭惡的眼神，漸漸變成訝異、困惑，沒有說一句話。
網友看完片段情緒激動，「三X啦」、「吼，海仁啊！妳回去看淚之女王1-14集好嗎」、「只好喝醉裝可愛喚醒記憶了」、「編劇大人你是不是有毛病啊！白眼翻到後腦勺...」、「禮拜六編劇還不打算讓海仁恢復記憶嗎」、「喚醒了看完14集怒火中燒的記憶」、「看看這張臉！像是會殺人嗎」、「光看這段就想流淚了！」
《淚之女王》4月27、4月28日將播映第15、16集，對於倒數迎接完結篇，劇迷相當不捨，也紛紛開始猜測大結局走向，為降低觀眾的失落感，tvN會製作兩集特別節目，預計於5月4日、5月5日播出，讓劇迷慢點跟「白洪CP」說再見。
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