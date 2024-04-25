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NBA季後賽／「SGA」砍全場最高33分！雷霆124:92鵜鶘　系列賽2：0

▲雷霆與鵜鶘今(25)日進行季後賽首輪系列賽G2，雷霆靠著一哥「SGA」Shai Gilgeous-Alexander砍下全場最高33分，終場就以124:92痛宰鵜鶘。（圖／美聯社／達志影像）
▲雷霆與鵜鶘今(25)日進行季後賽首輪系列賽G2，雷霆靠著一哥「SGA」Shai Gilgeous-Alexander砍下全場最高33分，終場就以124:92痛宰鵜鶘。（圖／美聯社／達志影像）

記者陳品翔/綜合報導

美國職籃NBA首輪系列賽G2，今（25）日奧克拉荷馬雷霆在主場續戰紐奧良鵜鶘，雷霆靠著一哥「SGA」Shai Gilgeous-Alexander砍下全場最高33分，以及年輕中鋒Chet Holmgren也貢獻26分7籃板，終場雷霆就以124:92痛宰鵜鶘，守護主場成功，系列賽取得2:0領先。

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本場比賽鵜鶘中鋒「怪物狀元」Zion Williamson仍舊因左腿肌腱拉傷關係，持續坐壁上觀。本場比賽開賽雷霆團隊就展現高效率，並靠著Chet Holmgren單節獨拿15分帶領之下，首節打完雷霆就取得35:22雙位數優勢。來到第二節後，雙方你來我往，鵜鶘方面主要靠著中鋒「大V」Jonas Valanciunas獨撐場面，半場10投6中攻下15分5籃板，半場結束雷霆仍舊以63:50領先。

雙方易籃再戰後，雷霆在下半場持續給予對手強大壓力，並靠著一哥SGA在第三節單節5投4中攻下12分，三節打完雷霆再度擴大領先差距。末節雷霆仍舊不給機會，團隊輪流在外圍輪番轟炸，將分差拉開至25分差距，鵜鶘也早早就在比賽剩下5分多鐘時，就撤下球隊主力，鵜鶘終場就以32分之差在客場慘敗輸球，系列賽吞下2連敗。

此役雷霆團隊三分外線命中率相當優異，全場共29投14中，命中率來到了48.3%，一哥Shai Gilgeous-Alexander砍下全場最高33分附帶3籃板5助攻，中鋒Chet Holmgren攻下26分7籃板，Jalen Williams貢獻21分5籃板7助攻，Luguentz Dort也有15分演出。

鵜鶘方面Brandon Ingram攻下18分4籃板，中鋒Jonas Valanciunas得到19分7籃板，C.J. McCollum挹注15分5籃板4助攻，Herbert Jones得到18分。

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