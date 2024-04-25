台灣館規模創史上新高！新加坡食品展開幕 估計吸引逾6萬名訪客
2024新加坡國際食品展（Food & Beverage Asia / FHA）盛大展開，今年台灣館參展規模達史上最大，駐新加坡台北代表處代表童振源也親臨現場參觀攤位。這場食品展從4月23日至4月26日，為期共四天，今年的FHA食品展共有來自七十多個國家、超過1,500家廠商參展，展覽面積達到65,000平方公尺。
國際中心賴正琳／綜合報導
據悉，此次食品展設有70個國際展館，其中包括泰國、台灣、土耳其、英國、北愛爾蘭、波蘭、意大利、法國、德國、荷蘭等。今年台灣有98家食品業者參展，數量創歷史新高。駐新加坡台北代表處代表童振源在台灣館開幕儀式上的致詞強調，台灣館的參展規模創下新高，這反映了台灣食品業對新加坡乃至整個東南亞市場的深切重視。
台灣館展出的產品範圍廣泛，包括糖果餅乾、罐頭、醬料、米食、飲料以及水產和肉類加工品等。FHA作為東南亞最具規模的專業食品展，被許多台灣食品業者視為拓展東南亞市場的重要平台。
根據2024新加坡國際食品展主辦方估計，今年預計吸引超過6萬名訪客。台灣外貿協會副處長呂秀玲則進一步強調，今年台灣館的參展有四大亮點，其中包括設立低碳包裝專區以及透過超市促銷活動的串聯，加強從B2B到B2C的營銷效益。