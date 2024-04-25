看好AI科技應用需求！台經院上修經濟成長率至3.29%、CPI至2.13%

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同時，台經院指出，服務業則受惠台股交投熱絡，分紅保單、投資型保單銷量大增，有助於金融相關服務業看好當月景氣表現。營建業雖面臨成本上升挑戰，但受惠重建工程、公共工程推動，加上經濟回溫以及新青年安心成家房貸等利多刺激效應延續，製造業景氣復甦帶動住宅與商用不動產自用買盤，因此短期內房市信心度仍維持一定水準。
除了國內外情勢外，針對許多消費者關心的物價部分，台經院表示，國內CPI雖維持緩步回降，但服務類物價具僵固性，外食費、房租等漲勢延續，加上國內景氣逐步回溫，預估第1季CPI年增率高達2.33%，高於原先預測。另國內電價調漲正式上路，近期國際機構預測國際油價略高於預測，都可能形成較高通膨預期，故預測今年CPI成長率為2.13%，較前次預測上修0.18%。
展望2024年，台經院表示，中東地緣政治、主要央行貨幣政策轉折點、中國需求不振等3大變數恐影響經濟表現。其中，中東地區局勢升級導致黃金價格、國際油價再度走高，也使金融市場波動加劇，儘管目前以色列、伊朗雙方軍事行動相對克制，短時間內擴大衝突可能性不高，但仍使風險升溫增添全球通膨發展不確定性。
其次則是降息問題，過早放鬆貨幣政策，有可能導致經濟過熱或資產價格泡沫，但過遲有可能引發經濟衰退，因此，部分高成本債務融資可能影響債務的可持續性，進而加劇金融市場震盪。
最後則是中國需求不振造成部分產業產能過剩，進而向全球輸出低價商品，加劇貿易緊張局勢。如美國、歐盟或是巴西都對中國企業享有不公平競爭優勢表示擔憂，因此考慮實施貿易壁壘。