大谷翔平昨敲「191公里」怪力彈！轟出生涯最速：人生最頂尖一轟
洛杉磯道奇隊二刀流好手大谷翔平昨（24）日敲出本賽季第六轟，生涯177轟出爐，已經超越松井秀喜成為大聯盟最多轟的日籍球員。而這一發擊球初速高達「191公里」的怪力彈，不僅刷新道奇本季最遠全壘打，也是隊史擊球初速最快的全壘打。大谷翔平今（26）日受訪時表示，「這一轟可能是我人生中最頂尖的全壘打之一」，同時希望今日能打破總教練 Dave Roberts 的全壘打紀錄。
記者掌聿嘉/綜合報導
大谷翔平昨（24）日首度造訪國民隊華盛頓主場，在9局上敲出本季第六轟，是一支初速達118.7英里（約191公里）的高速全壘打，不僅打破個人生涯最速，也寫下球隊隊史擊球初速最快的紀錄，更打破道奇隊本季最遠全壘打。
道奇隊總教練Dave Roberts及隊友 James Outman 都大讚，「他揮棒快如閃電，實在是太厲害了。」 Outman則感嘆，「完全不懂為何會這麼厲害 。」
大谷翔平今（25）日賽前受訪被問到，昨日擊出全壘打的瞬間，是否感受到這是一顆會打破個人擊球初速紀錄的球？他回應道：「是的，從感覺上來說，可能是我人生中最頂尖的全壘打之一。不僅是打擊感覺，擊球點和時機都非常準確。 」
在接受右手肘手術後迎來的新球季，到目前為止取得不錯的成績，打擊率3成71、6成95的長打率、1.128的攻擊指數，種種數據都是位居聯盟之冠。大谷翔平表示，投球方面的康復計畫仍在進行，不過打擊方面的復健已經結束了。現在的重點放在如何在球場上保持高水準的強度，以及每場比賽是否能如期上場。
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