顧立雄爭議多！柯文哲曾嗆國安會秘書長失職 不查「親中立委」
準總統賴清德即將於520上任，今（25）日他公布最後一波國安內閣人事，其中國安會秘書長顧立雄將接任國防部長，備受矚目。檢視顧立雄過去經歷，他曾被被視為扁家「御用律師」，也曾任立法委員、不當黨產委員會主委與金管會主委等職。在當黨產委員會主委以及金管會主委任內爭議多，國安會秘書長任內發生時任民進黨立委趙天麟外遇中國籍女子，民眾黨主席柯文哲曾嗆顧立雄失職，不查「親中立委」。
記者呂炯昌／台北報導
2016年8月31日，顧立雄就任不當黨產處理委員會主委首天舉行記者會，被記者問及委員羅承宗曾經違反著作權法被判刑，是否適任委員？顧立雄回應說「條例有沒有曾經說，一個人在11年前，曾經一個著作權的案子，曾經被判刑過就不能擔任委員」；另一名記者尋寸，何時停止黨權或退出民進黨？顧立雄回應「聽不懂」，記者追問要退出政黨活動是不是要退出政黨？顧立雄回答「你覺得呢？」
2018年5月31日，金管會主委顧立雄上午到立法院財委會備詢，遭立委黃國昌爆料，和住宅地震保險基金董事長陳明仁與總經理侯自維密謀喬事，並且和怡安保險經紀關係匪淺。顧立雄不滿，質疑黃國昌污衊他的人格。黃國昌後來又指顧立雄曾在104年時擔任過怡安保險經紀人的法律代理人，顧立雄怒嗆說「你懷疑我的人格，我就不能接受！」
2024大選，民眾黨不分區立委名單原本傳出納入中國大陸籍配偶徐春鶯，顧立雄2023年11月1日表示，政黨有義務與責任查證，並揭露此人跟中國的關係。柯文哲則反嗆，顧立雄應該先清查民進黨「親中舔共」的委員，以及要說清楚行政院副院長鄭文燦曝光的照片是在台灣還是澳門要調查清楚，「已知現行犯不處理，老是想可能的未來犯」，怒批國安會秘書長失職。