只有台積電一支獨秀！整體半導體業為何無法如期復甦？專家曝關鍵
針對半導體產業前景，以及台積電法說會上拋出的震撼訊息，台經院產經資料庫總監劉佩真今（25）日指出，由於車用市場弱，PC、智慧型手機等出貨量復甦慢，半導體產業未能如期在今年第2季出現復甦，目前台積電依舊「一支獨秀」、訂單通吃，今年合併營收仍維持年增率21至26%的高標水準。全年半導體出貨量表現，AI終端應用市場滲透率可能要待2025、2026年才會有明顯的上升，現在全球出貨量滲透率仍在20%以下。
記者鄭妤安/台北報導
台積電法說會下修今年全球半導體、全球晶圓代工、以及車用市場等3大領域展望，令市場震撼，台經院院長張建一開玩笑表示，對台積電而言是「法說會」，對於全球半導體來說像是「法會」。劉佩真表示，從近期國內外半導體大廠如艾司摩爾、台積電、聯電等釋出對於未來的展望來看，半導體產業未能如期在今年第2季出現全面復甦的態勢，主要原因來自於車用市場弱，PC、智慧型手機等出貨量恢復緩慢。
在全年出貨量表現上，AI手機、PC等全球出貨量滲透率仍在20%以下，AI終端應用市場滲透率可能要到2025、2026年才會有比較明顯上升的情形。目前台積電依舊「一支獨秀」，今年的合併營收仍維持年增率21至26%的高標水準，遠優於其他業者的表現，本身AI佔其營收占比已從去年6%上升至11到13%左右，且台積電又以先進製程的優勢，搭配先進封裝的利器，持續橫掃全球重量級客戶的訂單，更加確立台積電整體在所謂科技市場上的新興應用領域來說，近乎展現了何謂「訂單通吃」。
觀察去年第4季市調機構所公布的台積電在全球晶圓代工市佔率的數據，台積電以61.3%的水準，輾壓所有競爭對手，第2名的三星僅11%，英特爾更被排擠至10名外，反映出台積電依舊是帶動今年全年我國半導體表現的最佳支柱。
劉佩真表示，今年在台積電以及半導體業者們還是有其他題材以及復甦機會，故推估國內半導體產值達到1成以上，優於全球是沒有問題的。