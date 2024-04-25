端午節粽子出爐！傳統、創意風味滿足味蕾　漢來拼銷售1.5萬組

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漢來美食購物商城多年來熱賣的大禮包粽子組合，內含3款粽子口味「台式一品粽、松露富貴粽以及紫米燕麥綠豆粽」，共6粒裝，除了端午年節必吃的台式傳統肉粽之外，加入了松露醬的創意粽以及紫米甜粽組合，優惠價千元有找。
而去年推出廣受好評的糕餅小舖「麵包粽」，今年與台北漢來大飯店日日烘焙坊一同攜手推出兩款全新口味，「甜的茶香白玉芝麻、鹹的剝皮辣椒乳酪」。還有炎夏人氣「冰粽」晶瑩Q彈的外皮搭配清爽不甜膩的冰心內餡，5種口味一次滿足。
高雄翰品酒店推出「龍年端午美粽禮袋」全新粽禮，包含「山珍滑雞粽」、「紫米芋香甜粽」、「紅麴風味赤肉粽」三種口味粽子各兩顆以及外包裝禮袋一只。禮袋以牛仔單寧風布料製成，外層防水內層有保冷保溫功能，平日購物可當作包裝袋使用，既實用又環保，相當便利。「龍年端午美粽禮袋」售價620元，訂購自即日起至6月6日止；早鳥優惠九折到5月24日止，大宗訂購21袋以上享八折優惠，需提前三天預訂。
高雄麗尊酒店芙悅軒主廚推出以繁瑣工序及鮮美風味收斂精華而成的3款特色粽，「養生素齋粽」是以五穀養生的絕佳新選擇，口感Q彈的糯米包裹著腰果、蓮子、綠竹筍、猴頭菇等精選食材於竹葉中，清爽多層次口感令人回味無窮；「甜心奶皇流沙粽」以香彈紫米搭配綿密滑順的芋泥，包裹著台南東山鄉在地桂圓與金黃的奶皇流沙交織在口中，每口皆蘊藏著經典港式甜品的香甜心意；「古早味黑豬肉干貝粽」是嚴選屏東內埔黑豬肉、日本干貝及櫻花蝦等，油脂比例勻稱帶潤，竹葉香氣逼人，大口咬下後飽滿肉汁馥香縈繞唇齒之間，香氣四溢成為老饕的最愛。即日起於芙悅軒現場或來電訂購即享組合優惠價。