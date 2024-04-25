五月天甩假唱流言！北京鳥巢嗨唱10場 五迷憂：不想再看阿信吸氧
搖滾天團五月天為紀念出道25週年，舉辦「5525回到那一天」世界巡迴演唱會，昨（24）日所屬的相信音樂在粉專宣布，五月天將在5月18至6月1日重返北京鳥巢開唱，且一共唱10場，粉絲又開始擔心阿信的聲音和體力，「拜託不要讓他們那麼累...」、「不想看到阿信在吸氧氣筒！」
記者楊穎軒／綜合報導
相信音樂表示，五月天5月18、19、21、22、24、25、26、30、31日、6月1日將在北京國家體育場（鳥巢）開唱，「從無名高地到鳥巢的10年，從30人唱到300萬人的步步實現，五月天鳥巢傳奇詩篇，因為有你雙向奔赴而珍貴。」
大批五迷在貼文下留言：「這樣會不會太累...五月天的健康拜託你們要顧好欸」、「太誇張了，太密集了！可以每個週末開，但絕對不是中間只休息一天，根本在瞎搞」、「十場？有想過阿信的聲音嗎？拜託不要讓他們那麼累...」、「不想看到阿信在吸氧氣筒或打針的畫面了！好心疼啊」、「十場有點擔心（抖），要好好照顧自己！」
五月天去年在上海舉辦「好好好想見到你」世界巡演，被2位大陸音樂博主質疑假唱，相信音樂以「五月天在巡迴演出中不存在任何假唱行為」嚴正否認，阿信也說：「每次的嘶吼，每一場，每一聲，都來自於我依賴了24年的嗓子，除了真唱，否則沒有其他感動你的方式。」更免費開放巴黎場次直播，邀請全球歌迷一同見證。
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