日圓、新台幣都貶！美元還會續強嗎？外匯專家要大家緊盯2數據
美元指數失守106，在下探105.59後，又回升到105.76附近，日圓兌美元進一步貶破155價位，再創34年新低價，新台幣兌美元今（25）日盤中亦貶破32.6元，一度下探32.622元，貶快1角。對於美元指數是否會再升回106？外匯專家李其展接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，這兩天美國將公布最新經濟成長率（GDP）及個人消費支出物價指數（PCE），若兩數據上揚，美元可能會進一步走強，現在就看有沒有新利多支撐美元。
記者顏真真／台北報導
在台股強勢反攻，加上美元漲高回落，新台幣兌美元原本暫時甩開貶值陰霾，連續2個交易日收升，沒想到今日再度變盤，在美元反彈，加上台股回跌再失守2萬點大關，新台幣兌美元盤中再貶破32.6元，一度下探32.622元，貶值快1角，中午暫收在32.588元，至於收盤是否會再貶破32.6元，仍待觀察。
不僅新台幣貶值，日圓兌美元更貶破155價位，下探155.62元，再創34年新低，市場也關注日本央行是否會進場阻貶。不過，對於美元指數是否續強？會不會再重返106？外匯專家李其展認為，要看有沒有新利多來支撐美元。
對於美元失守106，他認為，除了中東緊張局勢趨緩之外，市場也在找到理由出脫美元，先獲利了結，這從原本美國製造業PMI不是那麼重要，新數據出爐後，市場反應卻不小就可看出，接下來這2天美國將公布最新GDP及PCE，也將提供市場後續操作提的新的指引。
李其展指出，若兩數據表現普普通通，美元就不太會強到那去，但若數據表現強，美元可能再走強，美元現在需要有新利多支撐，屆時美元指數就可能重新站上106。