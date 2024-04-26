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嚴防黨內地位遭挑戰！賴清德用這幾招　卡住未來可能接班中生代

▲賴清德昨公布最後一波國安內閣。（圖／陳明中攝）
▲賴清德昨公布最後一波國安內閣。（圖／陳明中攝）

記者何哲欣／台北報導

準總統賴清德昨公布新內閣外交國防團隊名單，總統府秘書長林佳龍準轉任外交部長、行政院秘書長鄭文燦轉任海基會董事長，林佳龍與鄭文燦在蔡英文執政末年都曾被點名接班，如今賴清德順利當選總統，鄭文燦與林佳龍卻被安排到吃力不討好的部會，未來仕途發展值得觀察。

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賴清德昨介紹林佳龍說，外交是內政延伸，外交部長林佳龍不僅有國安外交歷練，也有非常豐富的內政經驗，除了開拓外交空間，也能展現內政的能力，讓外交工作更上一層樓。

至於鄭文燦，賴清德指出，鄭文燦有跨部會協調能力，在行政院服務發揮相當大功能。兩岸目前情勢特殊，特別規畫由鄭文燦長海基會，期盼借重他善於協調能力，讓兩岸情勢往正面方向發展。

不過台灣國際地位特殊、加上民進黨上台後，兩岸關係緊張，蔡英文執政8年高達10國與我斷交，目前我邦交國數只剩10國，而現任外交部長吳釗燮任內，就斷了8國。吳釗燮屢被點名要負起政治責任，但也屢次都被總統蔡英文慰留。未來若不幸又有邦交國與我斷交，林佳龍能否扛住壓力，繼續獲賴清德重用，不無疑問。

而鄭文燦是現任副閣揆，卻未更上層樓擔任閣揆，反而到冷衙門海基會擔任董事長。海基會過去是院長級，但近年預算被砍，海基會董事長薪水已被砍成部長級，且兩岸交流自2016年後中斷，未來海基會董事長能扮演什麼角色、鄭文燦能交出什麼成績，也同樣讓人好奇。

此外，賴清德曾任台南市長，在第二任市長還沒當滿時就請辭，北上組閣。他的接班人、現任台南市長黃偉哲，現在也邁入第二任任期，但這次內閣名單，都沒有現任民進黨籍的縣市長。賴清德在前天中執會會後說，現在的縣市首長都會做到任期結束。

民進黨現任的縣市長，只有高雄市長陳其邁、台南市長黃偉哲、嘉義縣長翁章梁、屏東縣長周春米與澎湖縣長陳光復，陳其邁與黃偉哲身為直轄市長、又曾當過立委，未來都應會到中央歷練，但賴清德的宣示，等於到2026年底縣市長任期屆滿前，陳其邁與黃偉哲都不會入閣。

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